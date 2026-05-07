Estudiantes vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Apertura

A partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones, El Pincha y la Academia se enfrentan por la clasificación a los Cuartos de Final del Apertura el próximo domingo 10 de mayo.
Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en Final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-1.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.