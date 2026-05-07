Estudiantes vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Apertura

A partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones, El Pincha y la Academia se enfrentan por la clasificación a los Cuartos de Final del Apertura el próximo domingo 10 de mayo.

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Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en Final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.

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