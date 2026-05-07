River Plate vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Apertura

Por el partido del Apertura, el Millonario juega ante el Ciclón buscando la clasificación. El juego se disputa el domingo 10 de mayo, desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio River Camp.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (4) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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