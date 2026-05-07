River Plate vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Por el partido del Apertura, el Millonario juega ante el Ciclón buscando la clasificación. El juego se disputa el domingo 10 de mayo, desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio River Camp.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (4) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.

Los resultados de River Plate en partidos del Apertura Fase de Grupos : Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero)

: Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero) Fase de Grupos : River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)

: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero) Fase de Grupos : Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)

: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero) Fase de Grupos : River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero)

: River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)

: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero) Fase de Grupos : Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero)

: Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero)

: River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo)

: Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo) Fase de Grupos : Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)

: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo) Fase de Grupos : River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo)

: River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo) Fase de Grupos : Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo)

: Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)

: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)

: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril) Fase de Grupos : River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)

: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril)

: River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril) Fase de Grupos: River Plate 0 vs Atlético Tucumán 1 (3 de mayo) Los resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura Fase de Grupos : San Lorenzo 2 vs Lanús 3 (23 de enero)

: San Lorenzo 2 vs Lanús 3 (23 de enero) Fase de Grupos : Gimnasia (Mendoza) 0 vs San Lorenzo 1 (27 de enero)

: Gimnasia (Mendoza) 0 vs San Lorenzo 1 (27 de enero) Fase de Grupos : San Lorenzo 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (31 de enero)

: San Lorenzo 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (31 de enero) Fase de Grupos : Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero)

: Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero) Fase de Grupos : Unión 0 vs San Lorenzo 0 (13 de febrero)

: Unión 0 vs San Lorenzo 0 (13 de febrero) Fase de Grupos : San Lorenzo 2 vs Estudiantes (RC) 0 (22 de febrero)

: San Lorenzo 2 vs Estudiantes (RC) 0 (22 de febrero) Fase de Grupos : San Lorenzo 1 vs Instituto 1 (24 de febrero)

: San Lorenzo 1 vs Instituto 1 (24 de febrero) Fase de Grupos : Talleres 0 vs San Lorenzo 0 (28 de febrero)

: Talleres 0 vs San Lorenzo 0 (28 de febrero) Fase de Grupos : Boca Juniors 1 vs San Lorenzo 1 (11 de marzo)

: Boca Juniors 1 vs San Lorenzo 1 (11 de marzo) Fase de Grupos : San Lorenzo 2 vs Defensa y Justicia 5 (16 de marzo)

: San Lorenzo 2 vs Defensa y Justicia 5 (16 de marzo) Fase de Grupos : Dep. Riestra 1 vs San Lorenzo 1 (25 de marzo)

: Dep. Riestra 1 vs San Lorenzo 1 (25 de marzo) Fase de Grupos : San Lorenzo 1 vs Estudiantes 0 (3 de abril)

: San Lorenzo 1 vs Estudiantes 0 (3 de abril) Fase de Grupos : Newell`s 0 vs San Lorenzo 0 (12 de abril)

: Newell`s 0 vs San Lorenzo 0 (12 de abril) Fase de Grupos : San Lorenzo 0 vs Vélez 0 (20 de abril)

: San Lorenzo 0 vs Vélez 0 (20 de abril) Fase de Grupos : Platense 0 vs San Lorenzo 1 (24 de abril)

: Platense 0 vs San Lorenzo 1 (24 de abril) Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Independiente 2 (2 de mayo) Horario River Plate y San Lorenzo, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







