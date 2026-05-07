Vélez vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Apertura

El Fortín y el Lobo definen la clasificación de Cuartos de Final, el domingo 10 de mayo. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el Fortín.

Estudiantes vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Apertura

River Plate vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Apertura

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Gimnasia lo ganó por 2 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.