Vélez vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Apertura

El Fortín y el Lobo definen la clasificación de Cuartos de Final, el domingo 10 de mayo. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el Fortín.
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El Fortín y el Lobo definen la clasificación de Cuartos de Final, el domingo 10 de mayo. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el Fortín.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Gimnasia lo ganó por 2 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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