Instituto vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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El juego entre Instituto y Platense se disputará el próximo miércoles 29 de julio por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Platense Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto busca levantarse de su derrota ante Vélez en el Estadio José Amalfitani.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 2-2 ante Unión..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Platense lo ganó por 2 a 1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Lanús: 2 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Talleres: 3 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Instituto y Platense, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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