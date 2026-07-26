Defensa y Justicia vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

El próximo miércoles 29 de julio, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Dep. Riestra enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura.
Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura
Defensa y Justicia viene de empatar ante Aldosivi por 1-1.
En los últimos 4 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Defensa y Justicia se quedó con la victoria por 0 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Bruno Amiconi.
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 3: vs Estudiantes: 1 de agosto - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 2: vs Defensa y Justicia: 29 de julio - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Barracas Central: 2 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Dep. Riestra, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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