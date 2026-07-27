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27 de julio de 2026 - 08:52
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Independiente Riv. (M) y Huracán. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

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Independiente Riv. (M) vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Independiente Riv. (M) y Huracán, por la fecha 2 del Clausura, se jugará el próximo jueves 30 de julio, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

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Así llegan Independiente Riv. (M) y Huracán

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) viene de un resultado igualado, 0-0, ante Atlético Tucumán.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán llega con ventaja tras derrotar a Banfield con un marcador 1 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Independiente Riv. (M) quien ganó 1 a 2.

Pablo Dóvalo es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Sarmiento: 3 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Atlético Tucumán: 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Huracán, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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