Talleres vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura se jugará el próximo jueves 30 de julio a las 19:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura se jugará el próximo jueves 30 de julio a las 19:00 (hora Argentina).
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Talleres no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Newell`s.
Vélez llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Instituto.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez resultó vencedor por 2 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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