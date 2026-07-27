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27 de julio de 2026 - 08:54
Liga Profesional

Talleres vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Talleres vs Vélez, que se enfrentarán en el Olímpico de Córdoba el próximo jueves 30 de julio a las 19:00 (hora Argentina). Nazareno Arasa será el árbitro del partido.

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Talleres vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura se jugará el próximo jueves 30 de julio a las 19:00 (hora Argentina).

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Así llegan Talleres y Vélez

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Newell`s.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Instituto.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez resultó vencedor por 2 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Platense: 3 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Independiente: 3 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y Vélez, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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