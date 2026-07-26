Gimnasia vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

El juego entre Gimnasia y River Plate se disputará el próximo miércoles 29 de julio por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Bosque.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El juego entre Gimnasia y River Plate se disputará el próximo miércoles 29 de julio por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Bosque.
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Gimnasia busca levantarse de su derrota ante Racing Club en el Presidente Perón.
River Plate cayó 0 a 1 ante Barracas Central.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate lo ganó por 2 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.