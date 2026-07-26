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26 de julio de 2026 - 10:33
Liga Profesional

Gimnasia vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Gimnasia y River Plate se enfrentan en el Bosque, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El duelo se jugará el miércoles 29 de julio desde las 19:15 (hora Argentina).

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Gimnasia vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Gimnasia y River Plate se disputará el próximo miércoles 29 de julio por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Bosque.

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River Plate cayó 0 a 1 ante Barracas Central.

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El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Aldosivi: 2 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Rosario Central: 2 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y River Plate, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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