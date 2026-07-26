Gimnasia vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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El juego entre Gimnasia y River Plate se disputará el próximo miércoles 29 de julio por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Bosque.

Así llegan Gimnasia y River Plate Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia busca levantarse de su derrota ante Racing Club en el Presidente Perón.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate cayó 0 a 1 ante Barracas Central.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate lo ganó por 2 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Aldosivi: 2 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Rosario Central: 2 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y River Plate, según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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