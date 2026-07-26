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26 de julio de 2026 - 09:13
Deportes.

Psicólogos jujeños buscan trabajar con la Liga Jujeña para prevenir la violencia

Presentaron una propuesta ante la Liga Jujeña de Fútbol para trabajar con árbitros, dirigentes y clubes, con foco en los vínculos, la salud mental y la prevención.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Prevención de la violencia en la Liga Jujeña de Fútbol (imagen creada con IA).

Prevención de la violencia en la Liga Jujeña de Fútbol (imagen creada con IA).

Los psicólogos sociales Santiago Zamora y Aurelia Martínez presentaron ante la Liga Jujeña de Fútbol un proyecto orientado a fortalecer los vínculos dentro de los clubes y abordar situaciones de violencia que atraviesan al deporte.

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En una entrevista con Canal 4, explicaron que ya mantuvieron una primera reunión con la comisión directiva y representantes de clubes, y que ahora avanzan en la planificación formal del proyecto.

“Trabajamos desde la teoría de los vínculos”

La iniciativa surgió a partir de distintos hechos de violencia registrados en el ámbito deportivo, incluidos episodios que involucraron a árbitros. “Nosotros trabajamos desde la psicología social con esto de la teoría de los vínculos”, explicó Martínez. La propuesta contempla tres líneas de trabajo, entre ellas talleres específicos para árbitros y para integrantes de la propia Liga Jujeña.

La especialista remarcó que el objetivo es generar espacios donde las personas puedan reconocer qué les pasa, entender al otro y encontrar puntos de encuentro. “Se trata de poder vincularse desde otro lugar, conocer qué te pasa a vos, qué me pasa a mí y, de esa manera, encontrar un punto de encuentro”, señaló.

Clubes barriales como espacios de contención

Zamora destacó especialmente el rol social de los clubes barriales, donde participan muchos chicos y adolescentes que atraviesan realidades económicas y familiares complejas.

Todos tenemos relaciones vinculares. El tema es cómo fortalecemos y construimos esos vínculos para que se vuelvan sanos”, explicó.

Prevención de la violencia en la Liga Jujeña de Fútbol.

Prevención de la violencia en la Liga Jujeña de Fútbol.

También sostuvo que el desafío es evitar que las diferencias se conviertan en enfrentamientos: “Que esas diferencias no lleguen a que vos trates al otro como enemigo, sino como otro que tiene igualdades y diferencias que deben ser respetadas”.

“No solo formarlos como futbolistas, sino para la vida”

Martínez remarcó que el trabajo no apunta únicamente al rendimiento deportivo: “No solo formarlos como futbolistas, sino formarlos para la vida, formarlos en valores”, expresó.

Desde la psicología social plantean acompañar procesos vinculados a la salud mental, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

Zamora resumió la idea con una definición: “El deporte es salud mental”. Además, señaló que una de las líneas previstas será trabajar con árbitros sobre su rol y la necesidad de separar lo subjetivo de lo objetivo al momento de tomar decisiones. “Aprender a observar y separar lo subjetivo de lo objetivo en el arbitraje es fundamental”, afirmó.

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