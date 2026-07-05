Una especialista jujeña habló sobre el rol de una doula ante la violencia obstétrica

El acompañamiento de una doula busca contener a la persona gestante desde el inicio del embarazo , durante el parto y en el posparto inmediato , según explicó Karin Gebauer, terapeuta gestacional, en una entrevista con Canal 4.

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Gebauer señaló que la figura de la doula recupera una práctica ancestral de acompañamiento entre mujeres. “Antiguamente, las mujeres más grandes y sabias acompañaban a las más jóvenes durante el embarazo, el parto y el posparto. La doula viene a recuperar esa imagen de una mujer que acompaña a otra mujer en esos procesos”, explicó.

La terapeuta aclaró que la puericultura se enfoca principalmente en la lactancia, la crianza y los cuidados del recién nacido. En cambio, la doula acompaña desde el comienzo de la gestación y durante todas las transformaciones físicas y emocionales que atraviesa la mujer.

Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo.

“Desde el mismísimo momento de la fecundación comienzan un montón de cambios dentro del cuerpo y de la psiquis de la mujer. Mi labor viene desde ese momento”, indicó.

El miedo durante la gestación

Gebauer sostuvo que el miedo es una de las principales inquietudes de las madres primerizas en Jujuy. Las dudas pueden estar vinculadas con los cambios corporales, el estado del bebé, el parto, la lactancia y la capacidad de cuidar a un recién nacido.

“Empiezan las dudas: ‘¿Será normal?, ¿no será normal?’. También aparece el miedo a no poder afrontar el parto, a que el bebé no esté bien o a no ser una buena madre”, detalló.

Además, destacó la importancia de respetar las pautas culturales y los saberes ancestrales durante la gestación y el nacimiento. Consideró que muchas mujeres pueden sentirse divididas entre sus costumbres y las prácticas médicas modernas.

El rol de la doula frente a la violencia obstétrica

Ante situaciones de violencia obstétrica, la doula puede brindar contención emocional e información para que la persona gestante conozca sus opciones y pueda expresar sus decisiones durante el embarazo, el parto y el posparto. Su acompañamiento busca que la mujer se sienta escuchada, segura y respetada durante todo el proceso.

Gebauer remarcó la importancia de respetar las elecciones y las pautas culturales de cada persona. En ese sentido, la doula puede acompañar y sostener a la gestante frente a prácticas que generen miedo, incomodidad o vulneren sus decisiones, sin reemplazar la tarea de los profesionales de la salud.

Para cerrar, Gebauer dejó un mensaje para quienes atraviesan esta etapa: “Que no se queden solas en la gestación, con esos miedos y esas dudas. Compartirlo con otras mujeres y escuchar que a muchas les pasa lo mismo baja los niveles de miedo, ansiedad y angustia”.