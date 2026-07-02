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2 de julio de 2026 - 12:03
Sociedad.

Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo

El rol ganó visibilidad en los últimos días. Acompañan a las embarazadas durante la gestación, el parto y el posparto, pero no reemplazan a los profesionales de la salud.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo.

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Lejos de reemplazar a médicos u obstétricas, las doulas cumplen una función de acompañamiento físico y emocional durante el embarazo, el parto y el puerperio. Su trabajo busca brindar información, contención y herramientas para que la persona gestante pueda atravesar este proceso con mayor tranquilidad y conocimiento.

En los últimos años, además, crecieron los espacios de formación y las familias que deciden sumar este tipo de acompañamiento como complemento de la atención médica tradicional.

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Qué es una doula

La palabra "doula" proviene del griego antiguo y originalmente hacía referencia a una mujer que acompañaba y asistía a otra. Décadas más tarde, la antropóloga estadounidense Dana Raphael recuperó ese concepto para describir el apoyo emocional que una mujer con experiencia puede brindar a otra durante el embarazo, el nacimiento de un hijo y el posparto.

Actualmente, una doula es una persona formada para acompañar a las embarazadas desde una perspectiva emocional, informativa y de contención. Su función no consiste en realizar procedimientos médicos, sino en ofrecer apoyo permanente antes, durante y después del nacimiento.

Muchas mujeres recurren a este servicio para sentirse acompañadas durante una etapa que suele estar atravesada por incertidumbres, cambios físicos, temores y nuevas responsabilidades.

Qué hace una doula durante el embarazo

El acompañamiento comienza mucho antes del parto. Durante el embarazo, la doula mantiene encuentros con la futura mamá y, si así lo desea la familia, también con la pareja u otras personas cercanas. En esas reuniones brinda información sobre las distintas etapas de la gestación, escucha inquietudes y ayuda a preparar el nacimiento.

Además, acompaña la elaboración del plan de parto, explica las diferentes opciones disponibles y promueve que la persona gestante conozca sus derechos para poder tomar decisiones informadas.

Su tarea consiste en ofrecer información basada en evidencia, sin imponer opiniones personales ni reemplazar las indicaciones del equipo médico.

Doula
Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo.

Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo.

El rol durante el trabajo de parto

Uno de los momentos en los que la presencia de una doula cobra mayor importancia es durante el trabajo de parto. En esa instancia brinda contención emocional, ayuda con técnicas de respiración, relajación, movimientos corporales y distintas estrategias para aliviar el estrés y el dolor.

También permanece junto a la persona gestante durante largas horas, ofreciendo acompañamiento constante tanto en partos vaginales como en cesáreas programadas, siempre que el centro de salud lo permita.

Especialistas destacan que esta presencia continua puede aportar tranquilidad y favorecer una experiencia de parto más positiva.

El acompañamiento después del nacimiento

El trabajo de una doula no finaliza cuando nace el bebé. Durante el puerperio continúa acompañando a la familia en una etapa de profundos cambios físicos y emocionales.

Puede colaborar con el inicio de la lactancia, orientar sobre los cuidados básicos del recién nacido, contener emocionalmente a la madre y acompañarla en la adaptación a la nueva rutina.

En muchos casos también brinda apoyo a la pareja y al resto del entorno familiar, especialmente durante las primeras semanas posteriores al nacimiento.

Doula
Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo.

Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo.

Qué no puede hacer una doula

Aunque muchas personas las confunden con profesionales de la salud, las doulas no realizan tareas médicas ni obstétricas. No pueden asistir técnicamente un parto, efectuar controles clínicos, indicar medicamentos, diagnosticar enfermedades ni reemplazar a obstétricas o médicos obstetras.

Su función es exclusivamente de acompañamiento y apoyo emocional. Por ese motivo, su trabajo siempre debe desarrollarse de manera complementaria con el equipo de salud encargado del seguimiento del embarazo y del parto.

Las diferencias entre una doula, una obstétrica y un obstetra

Cada uno de estos profesionales cumple funciones distintas durante el proceso de embarazo y nacimiento. La doula ofrece contención emocional, información y acompañamiento antes, durante y después del parto.

La obstétrica es una profesional universitaria especializada en asistir embarazos y partos de bajo riesgo. Puede controlar la evolución del trabajo de parto y realizar la atención técnica del nacimiento cuando no existen complicaciones.

El médico obstetra o tocoginecólogo, en tanto, interviene cuando se requiere atención médica especializada, cesáreas o procedimientos quirúrgicos.

Lejos de competir entre sí, especialistas sostienen que los tres roles pueden complementarse para brindar una atención integral.

Cómo se forma una doula

En Argentina existen distintas instituciones que ofrecen cursos de formación para doulas.

La duración varía según cada programa, aunque generalmente se extiende durante varios meses e incluye contenidos relacionados con embarazo, parto, puerperio, lactancia, comunicación, contención emocional y derechos de las personas gestantes.

A diferencia de las carreras universitarias vinculadas a la salud, la formación de una doula no habilita para realizar prácticas médicas.

Por qué cada vez más mujeres eligen este acompañamiento

En países como Estados Unidos, Canadá y varios de Europa, la presencia de doulas durante el embarazo y el parto está ampliamente difundida.

En Argentina también crece el interés por este tipo de acompañamiento, impulsado por una mayor difusión del parto respetado y por el deseo de muchas familias de contar con una persona que las acompañe durante todo el proceso.

Quienes ejercen este rol sostienen que una madre informada, contenida y acompañada suele atravesar el nacimiento con mayor confianza y tranquilidad.

Además, remarcan que su trabajo no consiste en decirle a la embarazada qué decisión tomar, sino en brindarle herramientas para que pueda elegir de manera libre e informada junto con el equipo de salud que la atiende.

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