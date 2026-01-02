En lo que va de 2026, ya nacieron ocho bebés en el Hospital Materno Infantil

El 2026 comenzó con un notable movimiento en el Hospital Materno Infantil. Según informó Silvina Moyano, Obstetra MP 037, en los primeros días del año ya se registraron ocho nacimientos.

Moyano detalló que “a partir del nacimiento de la niña de la primera del año ya son ocho hasta el momento". Hasta la fecha, se reportó el nacimiento de cinco nenas y tres varones.

La obstetra explicó que durante la última semana de diciembre se observó un incremento en la cantidad de partos:

"La última semana de diciembre fue bastante movida. Hubo bastantes nacimientos. Es un promedio que esta última semana se elevó porque estábamos con alrededor cuatro partos naturales por día, sumadas las cesáreas. Pero es un promedio que se maneja casi de forma constante.”

Moyano además recordó que, al tratarse el Materno Infantil de un hospital de tercer nivel, atienden partos provenientes de distintos puntos de la provincia: “También se recibe todas las derivaciones del interior, entonces llegan de todos los lugares a nacer aquí.”

La primera bebé del 2026

Respecto al primer nacimiento del año 2026, la profesional confirmó que ocurrió a las 00:02, cuando nació una niña.

El parto fue asistido por la licenciada en Obstetricia Gisela Sotelo, quien estaba de guardia. Moyano señaló que el trabajo se realizó “también con la colaboración de todo el equipo de enfermería y los médicos de guardia, que son el apoyo.”

La pequeña llegó al mundo en perfectas condiciones y con un peso de más de 3.700 gramos.