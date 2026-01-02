viernes 02 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de enero de 2026 - 16:59
Salud.

En lo que va de 2026, ya nacieron ocho bebés en el Hospital Materno Infantil

En los dos primeros días del 2026 se reportaron ocho nacimientos en el Hospital Materno Infantil. En la última semana de diciembre también hubo un incremento en los partos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Nacimiento en Jujuy - Imagen de archivo&nbsp;

Nacimiento en Jujuy - Imagen de archivo 

El 2026 comenzó con un notable movimiento en el Hospital Materno Infantil. Según informó Silvina Moyano, Obstetra MP 037, en los primeros días del año ya se registraron ocho nacimientos.

Lee además
Laprimera bebé del año en Jujuy (Foto ilustrativa)
Bienvenida.

La primera bebé del año en Jujuy nació a las 00:02 en el Hospital Materno Infantil
Demoras y cancelaciones desde y hacia Jujuy (Foto ilustrativa)
Viajes.

Demoras y cancelaciones de vuelos: qué servicios desde y hacia Jujuy se vieron afectados

Moyano detalló que “a partir del nacimiento de la niña de la primera del año ya son ocho hasta el momento". Hasta la fecha, se reportó el nacimiento de cinco nenas y tres varones.

Más nacimientos en los últimos días

La obstetra explicó que durante la última semana de diciembre se observó un incremento en la cantidad de partos:

"La última semana de diciembre fue bastante movida. Hubo bastantes nacimientos. Es un promedio que esta última semana se elevó porque estábamos con alrededor cuatro partos naturales por día, sumadas las cesáreas. Pero es un promedio que se maneja casi de forma constante.”

Moyano además recordó que, al tratarse el Materno Infantil de un hospital de tercer nivel, atienden partos provenientes de distintos puntos de la provincia: “También se recibe todas las derivaciones del interior, entonces llegan de todos los lugares a nacer aquí.”

Embed - SILVINA MOYANO - Obstetra MP 037 - En lo que va del 2026, nacieron ocho bebés en el Materno Infantil

La primera bebé del 2026

Respecto al primer nacimiento del año 2026, la profesional confirmó que ocurrió a las 00:02, cuando nació una niña.

El parto fue asistido por la licenciada en Obstetricia Gisela Sotelo, quien estaba de guardia. Moyano señaló que el trabajo se realizó “también con la colaboración de todo el equipo de enfermería y los médicos de guardia, que son el apoyo.”

La pequeña llegó al mundo en perfectas condiciones y con un peso de más de 3.700 gramos.

hospital materno infantil

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La primera bebé del año en Jujuy nació a las 00:02 en el Hospital Materno Infantil

Demoras y cancelaciones de vuelos: qué servicios desde y hacia Jujuy se vieron afectados

Recomendaciones por la crecida repentina de ríos en Jujuy

Jujuy: este domingo se realizará el encuentro provincial de pesebres

Así quedó Maimará después de la Chaya de Mojones: la plaza y calles llenas de basura

Lo que se lee ahora
Sueldos de dicimebre.
Importante.

Empezó el cronograma de pagos para empleados estatales

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Asueto en Jujuy este viernes 2 de enero
Importante.

Asueto el 2 de enero en Jujuy: a quiénes contempla y cómo serán las actividades

Imagen de archivo
Atención.

Rutas y caminos intransitables en Jujuy este viernes 2 de enero

Imagen alusiva
Policiales.

Manejaba alcoholizado, chocó contra un colectivo en Jujuy y dejó casi 20 heridos

Choque en cadena en Bárcena video
Jujuy.

Parte médico del choque en cadena en Bárcena: son seis los heridos y uno está en código rojo

Rige alerta amarilla en Jujuy
Advertencia.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas fuertes: qué dice el pronóstico del SMN

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel