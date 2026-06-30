Las adicciones desde el dolor de una madre jujeña: "Soltar para vivir"

Susana Cardozo transformó su experiencia como madre en acompañamiento para otras familias atravesadas por las adicciones.

“Soltar para vivir”: el mensaje de una madre ante las adicciones

El duro relato de una madre con su hijo sumergido en las adiccione

Susana Cardozo es madre de un joven con problemas de adicciones y conoce de cerca el dolor, la incertidumbre y el desgaste que atraviesa una familia frente al consumo problemático. En Canal 4 Noticias compartió su historia y dejó un mensaje tan difícil como necesario : en algunas circunstancias, el mayor acto de amor de una madre puede ser soltar.

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"En algunas circunstancias, el mayor acto de amor de una madre puede ser soltar" "En algunas circunstancias, el mayor acto de amor de una madre puede ser soltar"

Susana es referente del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones y presidenta de la Asociación Unidos por la Salud . Desde esos espacios acompaña a madres y familiares, escucha sus experiencias y trabaja para que sus necesidades lleguen a los organismos responsables de diseñar las políticas públicas.

“Somos nosotras, las mamás, las que vamos al Arroyabe. Somos nosotras las que vemos las falencias, lo que falta y cómo se puede mejorar”, expresó Susana.

Cada tres meses, el Consejo Consultivo se reúne con la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Adicciones, presidida por el secretario de Salud Mental, Agustín Yécora. Allí, organizaciones de familiares, usuarios y profesionales pueden plantear las dificultades que observan diariamente.

“Es el lugar donde la gente común puede llevar su voz, la voz de la gente. Sería bueno que todos lo aprovechen” “Es el lugar donde la gente común puede llevar su voz, la voz de la gente. Sería bueno que todos lo aprovechen”

Para Susana, uno de los puntos centrales es comprender que las adicciones no afectan únicamente a la persona que consume. La enfermedad también atraviesa a madres, padres, hermanos, abuelos y a todo el entorno cercano.

“Las adicciones son una enfermedad mental que lamentablemente enferma a toda la familia y, en última instancia, quedan las mamás”, explicó. “Las adicciones son una enfermedad mental que lamentablemente enferma a toda la familia y, en última instancia, quedan las mamás”, explicó.

A partir de esa realidad nació el movimiento Madres con Esperanza, dentro de la Asociación Unidos por la Salud. El espacio reúne actualmente a unas 50 madres que decidieron organizarse para acompañar, contener e informar a otras familias.

Las reuniones se realizan todos los viernes en la sede de la institución, ubicada en calle Alberro 550 del barrio Alberdi, teléfono 388-4143027. Además, trabajan junto al área de Salud Mental en capacitaciones destinadas a familiares que muchas veces no saben cómo actuar frente al consumo problemático.

Adicciones - madre - abrazo Susana Cardozo transformó su experiencia como madre en acompañamiento para otras familias atravesadas por las adicciones.

“El mayor acto de amor es soltar”

El momento más profundo de la entrevista llegó cuando Susana habló directamente a las madres que acompañan a sus hijos en medio de una adicción.

Contó que, con frecuencia, después de varios días de ausencia, los jóvenes regresan a sus hogares para comer, bañarse o dormir. Las madres los reciben porque sienten que protegerlos es una obligación inevitable. Sin embargo, advirtió que esa dinámica puede terminar sosteniendo el ciclo de consumo.

“Nosotras los cuidamos, los dejamos entrar a casa después de días en los que desaparecen, dejamos que coman y duerman. Pero eso no está bueno porque, sin querer, puede estimular el consumo. Ellos comen, duermen y después vuelven a consumir”, señaló.

"Ellos comen, duermen y después vuelven a consumir” "Ellos comen, duermen y después vuelven a consumir”

Por eso, insistió en la necesidad de establecer límites, aunque hacerlo provoque miedo, culpa y dolor.

“Yo les pido que pongan límites, que los dejen solos. Las mamás se resisten porque son madres y creen que el amor de madre lo puede todo” “Yo les pido que pongan límites, que los dejen solos. Las mamás se resisten porque son madres y creen que el amor de madre lo puede todo”

Entre lágrimas, Susana dejó una frase que resume su propia experiencia y el mensaje que busca transmitir a otras familias:

“El mayor acto de amor de una madre, en estas circunstancias, es soltarlo. Ellos eligen eso y nosotras debemos elegir vivir”. “El mayor acto de amor de una madre, en estas circunstancias, es soltarlo. Ellos eligen eso y nosotras debemos elegir vivir”.

También explicó que muchas madres terminan dejando de lado su salud, sus vínculos y su propia vida mientras intentan rescatar a sus hijos. Sin embargo, ese sacrificio no siempre logra alejarlos del consumo.

“Muchas veces las madres pierden la vida en esta lucha, pero perder nuestra vida no hace que los chicos se alejen de las adicciones. Hay que soltarlos, dejarlos solos y permitir que se den cuenta de lo que está pasando”, sostuvo.

No se trata de abandonar ni de dejar de amar. Se trata de comprender que acompañar no significa aceptar todo, cubrir las consecuencias o destruirse en el intento. Poner un límite también puede ser una forma de cuidado.

Embed - “EL MAYOR ACTO DE AMOR ES SOLTAR”

Qué es el Consejo Consultivo de Salud Mental y Adicciones

El Consejo Consultivo Honorario de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Adicciones es un espacio participativo creado en Jujuy en 2021, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

Está integrado por asociaciones de profesionales, organizaciones de usuarios, familiares e instituciones académicas. Su función es debatir, formular propuestas y evaluar las políticas públicas vinculadas con la inclusión de personas que atraviesan problemas de salud mental y adicciones.

Entre las instituciones que participan se encuentran Fundación Nicky, representada por Patricio Tomás Carrillo en la categoría de usuarios; la Asociación Unidos por la Salud, representada por Susana Cardozo en el sector de familiares; y Fundación Nuevos Pasos, representada por Noelia Sajama en el área de profesionales de la salud mental.

También pueden participar organizaciones como Hoy por la Vida, Madres Autoconvocadas de Alto Comedero, Alcohólicos Anónimos y otras instituciones relacionadas con la problemática.

Los actuales integrantes cumplen funciones ad honorem durante el período 2025-2027.

Dónde pedir ayuda en Jujuy

Las familias que necesiten acompañamiento pueden acercarse a la Asociación Unidos por la Salud, ubicada en calle Alberro 550 del barrio Alberdi. Las reuniones se realizan todos los viernes y el número de contacto es el 388-4143027.

También se encuentran disponibles los siguientes espacios:

SAME 107, para emergencias.

Línea de Salud Mental 0800-888-4767, disponible las 24 horas.

CAPS y El Umbral, en San Salvador de Jujuy.

Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria.

Guardia de Salud Mental del Hospital Wenceslao Gallardo, en Palpalá.

Secretaría de Salud Mental y Adicciones: 424-5541.

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