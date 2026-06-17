Concientizan sobre adicciones en escuelas de Alto Comedero y preparan una maratón

Una jornada de concientización sobre adicciones se realiza este miércoles 17 de junio en Alto Comedero , con la participación de establecimientos educativos de la zona. La propuesta apunta a trabajar la prevención del consumo problemático junto a estudiantes secundarios y distintas instituciones comunitarias.

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La actividad forma parte de un trabajo articulado entre la Unidad de Salud Mental y Adicciones y la Red Comunitaria Institucional de Alto Comedero. En ese marco, también preparan una maratón que se realizará el viernes 26 de junio, desde las 8 de la mañana.

Miriam Morales, integrante de la Red Comunitaria Institucional de Alto Comedero, explicó que la propuesta se desarrolla junto a escuelas secundarias de la zona y distintas instituciones que trabajan en red.

En ese sentido, agregó que desde la red se están sumando a la actividad con colegios secundarios del sector. También indicó que participan estudiantes de la Escuela Municipal N°1 Marina Vilte y del Colegio Divino Redentor.

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Preocupación por el consumo problemático

Morales remarcó que el eje de la propuesta es la prevención, en un contexto de "preocupación por el crecimiento del consumo problemático y las adicciones".

Según explicó, este año decidieron sumarse desde las instituciones comunitarias que integran la red porque consideran necesario abordar esta problemática desde distintos espacios.

La maratón será el viernes 26 de junio

Además de la jornada de concientización, se prepara una maratón para el viernes 26 de junio, a partir de las 8 de la mañana. La actividad comenzará con las acreditaciones y una presentación inicial. Luego se brindarán talleres de reflexión para estudiantes, a cargo del equipo técnico de la USMA.

Después se realizará un precalentamiento con zumba, con la participación de la Secretaría de Deportes, y posteriormente será la largada de la maratón.

ALUMNOS JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN

Talleres y espacios de asesoramiento

Durante la jornada prevista para el 26 de junio también se abordarán distintas temáticas para adolescentes, entre ellas bullying, grooming, violencia y salud sexual.

La propuesta funcionará como un circuito con espacios de información y asesoramiento para los estudiantes.

Prevención a través del deporte

Eugenia García, directora de la Unidad de Salud Mental y Adicciones, destacó la importancia de generar espacios para que los estudiantes puedan reflexionar sobre una problemática que atraviesa a distintos sectores.

La profesional explicó que trabajan con chicos de secundaria para pensar una problemática que “no distingue ni edades, ni género, ni clase social”.

Además, remarcó el valor del deporte dentro de la propuesta: “Es un día muy importante para nosotros para poder trabajar en prevención y a través del deporte que sabemos que es una actividad totalmente terapéutica y preventiva”.