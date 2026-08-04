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4 de agosto de 2026 - 10:57
Jujuy.

Ruta 66: no cruzó por la pasarela, fue atropellado y el conductor se dio a la fuga

El hecho ocurrió a la altura del Hotel Zapla, en Palpalá sobre Ruta 66. El conductor que lo embistió escapó del lugar.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Todo mal en Ruta 66: no cruzó por la pasarela, fue tropellado y el conductor se dio a la fuga

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El hecho volvió a poner en alerta la falta de uso de las pasarelas y el riesgo que implica cruzar rutas de alto tránsito por sectores no habilitados.

Fue embestido y quedó herido sobre Ruta 66

El siniestro ocurrió cuando la víctima intentó cruzar a pie la Ruta 66. En ese momento, un vehículo que circulaba en sentido Norte-Sur lo impactó y continuó la marcha sin detenerse a prestar asistencia. El peatón quedó tendido sobre el pavimento con fuertes golpes en el rostro. Personal del SAME llegó al lugar y lo trasladó de urgencia al hospital Pablo Soria.

La Policía trabaja sobre los restos encontrados en la zona para intentar identificar al vehículo involucrado y dar con el conductor que se dio a la fuga.

Lo que tenés que saber

  • Un hombre fue atropellado sobre Ruta 66.
  • El hecho ocurrió a la altura del Hotel Zapla, en Palpalá.
  • La víctima cruzó por la calzada pese a tener una pasarela peatonal cerca.
  • El conductor que lo embistió se dio a la fuga.
  • El peatón fue trasladado al hospital Pablo Soria.
  • La Policía analiza restos hallados en el lugar para identificar el vehículo.

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