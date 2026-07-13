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13 de julio de 2026 - 10:17
Jujuy.

Tragedia en la Ruta 66 en Perico: intentó cruzar y murió atropellado por un tráiler

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo, a la altura del Parque Industrial de Perico. La víctima murió en el lugar.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El siniestro ocurrió alrededor de la 1, sobre la calzada en sentido San Salvador de Jujuy–Perico. Un llamado telefónico alertó a las autoridades y hasta el lugar se trasladaron efectivos policiales y personal del SAME.

Cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron al hombre tendido a un costado de la banquina. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

El tráiler habría alcanzado al peatón en la Ruta 66

En el lugar se encontraba una camioneta Volkswagen Amarok que transportaba un tráiler grúa, sobre el cual era remolcado un Citroën C4. De acuerdo con la información recabada, el conductor advirtió la presencia de una persona que cruzaba la ruta y realizó una maniobra para tratar de evitarla. Sin embargo, el hombre habría sido alcanzado por el tráiler.

Las circunstancias exactas del impacto y la mecánica del siniestro deberán determinarse mediante las pericias realizadas sobre la calzada y los vehículos involucrados.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el ordenamiento de la circulación, mientras efectivos del Departamento de Criminalística realizaron las pericias correspondientes. Posteriormente, Bomberos de la Unidad Regional 6 trasladó el cuerpo a la morgue del Poder Judicial de Alto Comedero. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 21°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Los datos más importantes

  • El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 66.
  • Fue a la altura del Parque Industrial de Perico.
  • La víctima intentaba cruzar la ruta.
  • Fue alcanzada por el tráiler de una camioneta.
  • El conductor es un joven de 21 años.
  • La camioneta era una Volkswagen Amarok.
  • Remolcaba un Citroën C4.
  • El hombre murió en el lugar.
  • La investigación está a cargo de la Seccional 21°.

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