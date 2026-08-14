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14 de agosto de 2026 - 08:58
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Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever en la fecha de clásicos: día, horario y árbitro

Gimnasia de Jujuy se juega una final este domingo ante Chaco For Ever en el desarrollo de la fecha de clásicos e interzonal de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy Chaco For Ever

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Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, horario y árbitro

El partido correspondiente a la Fehca 25 de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever se disputará este domingo 16 de agosto, desde las 16 horas.

El choque interzonal se jugará en el Estadio 23 de Agosto con el arbitraje de Lucas Cavallero. En tanto, la terna arbitral se completará con Carlos Viglietti como asistente 1, Gonzalo Roldán como asistente 2 y Maximiliano Silcan Jerez como cuarto árbitro.

El antecedente de Cavallero ante el Lobo

Cavallero dirigió una sola vez al Lobo en lo que va del torneo 2026. Fue en el partido ante Nueva Chicago, donde el equipo de Hernán Pellerano goleó 4-0 con goles de Delfor Minervino, Mauro Cachi, Maximiliano Casa y Joaquín Varela.

En ese encuentro, el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas: una para Minervino, de Gimnasia de Jujuy, y tres para jugadores del Torito de Mataderos.

Cómo llegan el Lobo y Chaco For Ever: los últimos partidos

Gimnasia de Jujuy suma tres derrotas consecutivas

El equipo de Hernán Pellerano viene de caer ante Tristán Suárez y perder la punta de la Zona B. El conjunto jujeño sumó su tercera derrota consecutiva pero sigue en la lucha posicionándose en segundo lugar con 41 puntos.

Chaco For Ever en zona de descenso

Por su parte, el equipo chaqueño atraviesa un momento complicado, ubicándose penúltimo en la Zona A. Actualmente suma 22 puntos y se encuentra en zona de descenso directo. En los últimos encuentros, el Albinegro cosechó: una derrota y tres victorias.

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