Cómo quedó la tabla de la Primera Nacional y qué necesita Gimnasia para volver a la punta

Tras completarse la fecha 24 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy perdió el liderazgo de la Zona B y quedó segundo , a un punto de Tristán Suárez. El Lobo todavía tiene chances concretas de recuperar la cima en la próxima jornada en la fecha interzonal, pero deberá ganar su partido y esperar un resultado favorable del actual puntero.

La fecha 24 de la Primera Nacional dejó un cambio en la cima de la Zona B: Gimnasia de Jujuy quedó en el segundo puesto con 41 puntos, uno menos que Tristán Suárez, luego de la derrota del Lobo ante el conjunto bonaerense de local por 2 - 0. Luego de 11 partidos de local, el lobo perdió el invicto en casa.

El campeonato mantiene una tabla ajustada en los primeros lugares y varios equipos todavía tienen partidos pendientes (entre ellos Tristán y Atlanta que se mantienen arriba). Los conjuntos que aparecen con 23 encuentros disputados deben completar compromisos postergados por la llegada de la Selección Argentina a Ezeiza.

El próximo compromiso será fundamental para el equipo jujeño. Gimnasia recibirá el domingo a Chaco For Ever y, si consigue los tres puntos, alcanzará las 44 unidades .

Para recuperar el liderazgo necesita además que Tristán Suárez no gane ante Almirante Brown. Si el actual puntero empata, llegará a 43 puntos; si pierde, continuará con 42. En cualquiera de esos escenarios, una victoria del Lobo lo dejará nuevamente primero.

Atlanta también tendrá un partido importante frente a Ferro. Sin embargo, tomando únicamente los puntos actuales de la tabla, su resultado no condiciona que Gimnasia pueda volver a la cima si el Lobo gana, ya que el equipo de Villa Crespo tiene 39 puntos y, aun con una victoria, llegaría a 42. Que no sume sí sería favorable para que los jujeños amplíen la diferencia con otro de sus perseguidores.

Así quedó la Zona A

Ferro terminó la fecha como líder con 46 puntos tras vencer a Los Andes, seguido por Deportivo Morón con 41 y Colón con 39. Almirante Brown ocupa el cuarto puesto con 38 unidades.

Chaco For Ever y Acassuso se encuentran actualmente en zona de descenso. Justamente Chaco será el próximo rival de Gimnasia de Jujuy en un partido clave para las aspiraciones del Lobo.