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11 de agosto de 2026 - 17:46
Deportes.

Cómo quedó la tabla de la Primera Nacional y qué necesita Gimnasia para volver a la punta

La caída del Lobo modificó la cima de la Zona B. El próximo partido ante Chaco For Ever será determinante para volver al primer lugar.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy buscará volver a la punta ante Chaco For Ever.

Gimnasia de Jujuy buscará volver a la punta ante Chaco For Ever.

Tras completarse la fecha 24 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy perdió el liderazgo de la Zona B y quedó segundo, a un punto de Tristán Suárez. El Lobo todavía tiene chances concretas de recuperar la cima en la próxima jornada en la fecha interzonal, pero deberá ganar su partido y esperar un resultado favorable del actual puntero.

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Gimnasia quedó segundo

La fecha 24 de la Primera Nacional dejó un cambio en la cima de la Zona B: Gimnasia de Jujuy quedó en el segundo puesto con 41 puntos, uno menos que Tristán Suárez, luego de la derrota del Lobo ante el conjunto bonaerense de local por 2 - 0. Luego de 11 partidos de local, el lobo perdió el invicto en casa.

El campeonato mantiene una tabla ajustada en los primeros lugares y varios equipos todavía tienen partidos pendientes (entre ellos Tristán y Atlanta que se mantienen arriba). Los conjuntos que aparecen con 23 encuentros disputados deben completar compromisos postergados por la llegada de la Selección Argentina a Ezeiza.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Tristán Suárez y perdió la punta

Gimnasia de Jujuy cayó ante Tristán Suárez y perdió la punta

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para volver a la punta

El próximo compromiso será fundamental para el equipo jujeño. Gimnasia recibirá el domingo a Chaco For Ever y, si consigue los tres puntos, alcanzará las 44 unidades.

Para recuperar el liderazgo necesita además que Tristán Suárez no gane ante Almirante Brown. Si el actual puntero empata, llegará a 43 puntos; si pierde, continuará con 42. En cualquiera de esos escenarios, una victoria del Lobo lo dejará nuevamente primero.

Atlanta también tendrá un partido importante frente a Ferro. Sin embargo, tomando únicamente los puntos actuales de la tabla, su resultado no condiciona que Gimnasia pueda volver a la cima si el Lobo gana, ya que el equipo de Villa Crespo tiene 39 puntos y, aun con una victoria, llegaría a 42. Que no sume sí sería favorable para que los jujeños amplíen la diferencia con otro de sus perseguidores.

Así quedó la Zona A

Ferro terminó la fecha como líder con 46 puntos tras vencer a Los Andes, seguido por Deportivo Morón con 41 y Colón con 39. Almirante Brown ocupa el cuarto puesto con 38 unidades.

Chaco For Ever y Acassuso se encuentran actualmente en zona de descenso. Justamente Chaco será el próximo rival de Gimnasia de Jujuy en un partido clave para las aspiraciones del Lobo.

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