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10 de agosto de 2026 - 17:08
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó 2 a 0 ante Tristán Suárez y perdió la punta

Gimnasia de Jujuy perdió como local por la Fecha 24 de la Primera Nacional 2 a 0 ante Tristán Suárez. Nicolás Fernández y Diego Becker marcaron los goles.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuycayó ante Tristán Suárez y perdió la punta

Gimnasia de Jujuy cayó ante Tristán Suárez y perdió la punta

Gimnasia de Jujuy cayó 2 a 0 ante Tristán Suárez en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, por la Fecha 24 de la Primera Nacional. El equipo de Hernán Pellerano, que perdió la punta, tuvo oportunidades para convertir, pero sufrió los errores defensivos y la eficacia de la visita.

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El Lobo comenzó buscando el arco rival. Gallardo tuvo la primera con un remate desde afuera del área que pasó muy cerca del travesaño tras el toque del arquero. También probó López después de una pelota parada, aunque le faltó precisión.

Sin embargo, Tristán Suárez golpeó a los 20 minutos. Becker desbordó y lanzó el centro para Nicolás Fernández, que apareció de cabeza para marcar el 1 a 0. Gimnasia reaccionó rápidamente y a los 22 minutos estuvo cerca del empate. Molina ejecutó con precisión un tiro de esquina, Menéndez ganó de cabeza y Vigo evitó el gol del conjunto local.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Tristán Suárez y perdió la punta

Gimnasia de Jujuy cayó ante Tristán Suárez y perdió la punta

Tristán Suárez aprovechó los errores del Lobo

A los 28 minutos llegó otro golpe para Gimnasia. Un error de Dematei dejó la pelota servida para Diego Becker, que definió por debajo del cuerpo de Milton Álvarez y estableció el 2 a 0. Molina aparecía como el jugador más peligroso del equipo de Pellerano, aunque el Lobo sufría cada vez que Tristán Suárez conseguía avanzar. Ramírez y Gallo tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia en medio del desconcierto defensivo del conjunto jujeño.

Antes del descanso llegó una de las ocasiones más claras para descontar. A los 42 minutos, Cosaro quedó mano a mano con Vigo, pero el arquero visitante respondió y tapó su remate. Con dos goles de diferencia y dificultades principalmente en el bloque defensivo, Gimnasia se fue al entretiempo obligado a cambiar la historia.

Pellerano cambió el equipo para buscar la reacción

Para comenzar el segundo tiempo, Hernán Pellerano realizó tres modificaciones: ingresaron Bianchi, Algañaraz y Endrizzi por Lazarte, López y Cachi. Pese a los cambios, la primera situación volvió a ser para Tristán Suárez. Baldi cabeceó solo dentro del área y la pelota pasó cerca del palo derecho de Milton Álvarez. Poco después, el arquero del Lobo evitó el tercero al taparle una nueva oportunidad a Becker.

Gimnasia intentó reaccionar con Molina y Bianchi, quien tuvo alguna ocasión para descontar, aunque sin la claridad necesaria para quebrar a la defensa visitante. Pellerano siguió moviendo el banco y mandó a Casa a la cancha en lugar de Gallardo, que no había logrado tener un buen partido.

Sobre el tramo final, Tristán Suárez tuvo nuevas chances para sentenciar el encuentro. Álvarez quedó solo frente al arquero local después de otro error de Dematei, pero desperdició la oportunidad. Minutos más tarde se repitió una situación similar y nuevamente definió afuera ante el uno del Lobo. La posibilidad de Gimnasia estuvo en los pies de Argañaraz, que ensayó un remate cruzado que terminó lejos del arco defendido por Vigo. Sobre el final lo perdió Argañaraz primero y Paradela después.

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