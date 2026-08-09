El Centro Vecinal de Bajo La Viña renovó sus autoridades: Marcela Pedetti es la presidenta

Miembros del Centro Vecinal de Bajo La Viña

El Centro Vecinal del barrio Bajo La Viña dio a conocer que quedó establecida la conformación actual de su Comisión Directiva, luego de que fueran cubiertos los cargos que se encontraban vacantes.

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La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Desde el Centro Vecinal agradecieron el acompañamiento y la confianza de los vecinos y remarcaron el compromiso de continuar trabajando por el barrio.

En ese sentido, señalaron que buscarán " impulsar mejoras y nuevos proyectos que contribuyan al crecimiento y bienestar de Bajo La Viña".

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