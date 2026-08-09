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9 de agosto de 2026 - 19:58
Jujuy.

El Centro Vecinal de Bajo La Viña renovó sus autoridades: Marcela Pedetti es la presidenta

Quedó conformado el Centro Vecinal del barrio Bajo La Viña, luego de que estuvieran varios cargos vacantes. Marcela Pedetti estará al frente del Centro Vecinal.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Miembros del Centro Vecinal de Bajo La Viña

Miembros del Centro Vecinal de Bajo La Viña

El Centro Vecinal del barrio Bajo La Viña dio a conocer que quedó establecida la conformación actual de su Comisión Directiva, luego de que fueran cubiertos los cargos que se encontraban vacantes.

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Quiénes integran la nueva comisión de Bajo La Viña

La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

  • Presidenta: Marcela Pedetti.
  • Vicepresidenta: Camila del Mar Arroyo.
  • Tesorera: Susana Armatta.
  • Secretario de Actas: Eduardo Barcat.
  • Vocal titular: Ludovico Pedetti.
  • Vocal suplente: Fernán Varela.
  • Junta Revisora de Cuentas: María Emilia Angelelli y Amelia Abraham.

El mensaje a los vecinos: "Se buscarán impulsar mejoras"

Desde el Centro Vecinal agradecieron el acompañamiento y la confianza de los vecinos y remarcaron el compromiso de continuar trabajando por el barrio.

En ese sentido, señalaron que buscarán "impulsar mejoras y nuevos proyectos que contribuyan al crecimiento y bienestar de Bajo La Viña".

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