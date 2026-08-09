Gimnasia de Jujuy recibe a Tristán Suárez en un partido clave: horario, árbitro e historial

Gimnasia de Jujuy se juega un partido clave este lunes 10 de agosto ante Tristán Suárez: el Lobo buscará volver a la victoria luego de caer dos veces de visitante, además de pelear por la cima ante su escolta directo. Pablo Giménez fue el árbitro designado por AFA para el encuentro.

El partido correspondiente a la Fecha 24 de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez, se disputará este lunes 10 de agosto, desde las 15 horas en el Estadio 23 de Agosto.

El árbitro designado por la AFA, es Pablo Giménez, quien estará acompañado en la terna arbitral por Iván Aliende como asistente 1, Federico García como asistente 2, y Ramiro Maglio será el cuatro árbitro.

Giménez va dirigiendo 17 partidos correspondientes a la Primera Nacional 2026. Durante este año, no fue designado en ningún partido de Gimnasia de Jujuy. Es así, que la última vez que fue juez en un encuentro del Lobo, fue el 27 de julio del 2025 ante Temperley.

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez

Los últimos partidos del Lobo

El equipo de Hernán Pellerano necesita levantar cabeza luego de dos derrotas consecutivas que vivió de visitante ante Colegiales y Quilmes. El Lobo sin embargo, tras estos partidos, se mantiene como único líder de la Zona B con 41 puntos.

En los últimos cinco partidos, el Albiceleste cosechó: una victoria, dos empates y dos derrotas.

Tristán Suárez escolta fuerte del Lobo

En tanto, el Lechero viene de conseguir buenos resultados, lo que le permitió volver a ponerse en pelea en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B. En los últimos partidos, Tristán Suárez consiguió tres victorias consecutivas, lo que lo posicionó en segundo lugar con 39 puntos. Aún tiene el partido pendiente ante San Martín de San Juan, debido a la final del Mundial 2026.

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Trisán Suárez

El Lobo enfrentó cinco veces a Tristán Suárez en la Primera Nacional, el historial se inclina a favor del equipo jujeño con 3 victorias. En tanto, el Lechero se impuso en dos oportunidades, y no hay partidos con registro de empates.

El último encuentro que disputaron por la Fecha 6 del torneo, que se jugó en el Estadio 20 de Octubre, Tristán Suárez se impuso 3-0 ante el Lobo con goles de Berón, Álvarez y Luayza. En ese partido dirigido por Juan Cruz Robledo, el equipo de Hernán Pellerano tuvo cinco amonestado y un expulsado, que fue Nicolás Dematei.