domingo 09 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2026 - 10:50
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Tristán Suárez en un partido clave: horario, árbitro e historial

El Lobo jugará este lunes un partido importante por la Zona B de la Primera Nacional. Recibirá a Tristán Suárez con el objetivo de volver a la victoria luego de dos derrotas consecutivas.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy Tristán Suárez

Gimnasia de Jujuy se juega un partido clave este lunes 10 de agosto ante Tristán Suárez: el Lobo buscará volver a la victoria luego de caer dos veces de visitante, además de pelear por la cima ante su escolta directo. Pablo Giménez fue el árbitro designado por AFA para el encuentro.

Lee además
gimnasia de jujuy despidio a jorge, el padre de lionel messi
País.

Gimnasia de Jujuy despidió a Jorge, el padre de Lionel Messi
invitados de socios gratis y 2x1: las promociones del lobo ante tristan suarez
Deportes.

Invitados de socios gratis y 2x1: las promociones del Lobo ante Tristán Suárez

Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez: horario y árbitro

El partido correspondiente a la Fecha 24 de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez, se disputará este lunes 10 de agosto, desde las 15 horas en el Estadio 23 de Agosto.

Giménez va dirigiendo 17 partidos correspondientes a la Primera Nacional 2026. Durante este año, no fue designado en ningún partido de Gimnasia de Jujuy. Es así, que la última vez que fue juez en un encuentro del Lobo, fue el 27 de julio del 2025 ante Temperley.

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez

Los últimos partidos del Lobo

El equipo de Hernán Pellerano necesita levantar cabeza luego de dos derrotas consecutivas que vivió de visitante ante Colegiales y Quilmes. El Lobo sin embargo, tras estos partidos, se mantiene como único líder de la Zona B con 41 puntos.

En los últimos cinco partidos, el Albiceleste cosechó: una victoria, dos empates y dos derrotas.

Tristán Suárez escolta fuerte del Lobo

En tanto, el Lechero viene de conseguir buenos resultados, lo que le permitió volver a ponerse en pelea en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B. En los últimos partidos, Tristán Suárez consiguió tres victorias consecutivas, lo que lo posicionó en segundo lugar con 39 puntos. Aún tiene el partido pendiente ante San Martín de San Juan, debido a la final del Mundial 2026.

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Trisán Suárez

El Lobo enfrentó cinco veces a Tristán Suárez en la Primera Nacional, el historial se inclina a favor del equipo jujeño con 3 victorias. En tanto, el Lechero se impuso en dos oportunidades, y no hay partidos con registro de empates.

El último encuentro que disputaron por la Fecha 6 del torneo, que se jugó en el Estadio 20 de Octubre, Tristán Suárez se impuso 3-0 ante el Lobo con goles de Berón, Álvarez y Luayza. En ese partido dirigido por Juan Cruz Robledo, el equipo de Hernán Pellerano tuvo cinco amonestado y un expulsado, que fue Nicolás Dematei.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy despidió a Jorge, el padre de Lionel Messi

Invitados de socios gratis y 2x1: las promociones del Lobo ante Tristán Suárez

Gimnasia de Jujuy lanza una campaña solidaria para juntar juguetes

Pablo Giménez dirige el partido del Lobo: la última vez fue en 2025 y hubo seis amonestados

Cosaro sobre la derrota del Lobo ante Quilmes: "Hay que ser autocríticos y mejorar"

Lo que se lee ahora
Orgullo jujeño: Kiara Pineda fue convocada a la Selección Argentina de Karate
Jujuy.

Orgullo jujeño: Kiara Pineda fue convocada a la Selección Argentina de Karate

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Último adiós a Jorge Messi: terminó la despedida, Lionel Messi y su familia se retiraron del cementerio
Luto.

Último adiós a Jorge Messi: terminó la despedida, Lionel Messi y su familia se retiraron del cementerio

Neblina densa y llovizna - Imagen de archivo
Jujuy.

Vuelven las bajas temperaturas y lloviznas: cuándo cambia el tiempo en Jujuy

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre en una ceremonia íntima
País.

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre en una ceremonia íntima

Ley de Propiedad Privada (foto ilustrativa).
País.

Ley de Propiedad Privada: especialista explicó qué pasará en Jujuy

Aulas
Jujuy.

Qué días no hay clases en agosto en Jujuy: mirá el calendario escolar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel