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6 de agosto de 2026 - 08:32
Deportes.

Guillermo Cosaro sobre la derrota de Gimnasia de Jujuy: "Hay que ser autocríticos y mejorar"

El capitán de Gimnasia de Jujuy, Guillermo Cosaro, habló después de la derrota ante Quilmes y fue muy autocrítico sobre la actualidad del equipo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Guillermo Cosaro autocrítico después de la derrota

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En diálogo con Lobo El Capo del Norte, Cosaro sostuvo que Gimnasia fue superado por Quilmes que logró imponer su propuesta. Además, apuntó a la falta de precisión y de rebeldía para disputar las pelotas divididas.

El análisis de Cosaro tras la derrota ante Quilmes

Guillermo Cosaro reconoció que Gimnasia de Jujuy no tuvo una buena actuación ante Quilmes y marcó que el rival se impuso desde una idea de juego similar.

"Hoy no jugamos bien, nos superaron, nos encontramos con un equipo que tenía una propuesta similar a la nuestra y se logró imponer con jugadores de buen pie", indicó el defensor. Seguido, también explicó cuáles fueron los puntos en los que el equipo no logró hacerse fuerte durante el partido.

Nosotros estuvimos imprecisos, no pudimos hacernos fuertes en nuestro juego tampoco tuvimos la rebeldía para jugar más fuerte las pelotas divididas e intentar mostrar desde ese lado, fuimos superados, nos ganaron bien. Nosotros estuvimos imprecisos, no pudimos hacernos fuertes en nuestro juego tampoco tuvimos la rebeldía para jugar más fuerte las pelotas divididas e intentar mostrar desde ese lado, fuimos superados, nos ganaron bien.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Quilmes.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Quilmes.

“La verdad que lo sufrimos”

Cosaro señaló que Quilmes salió obligado a buscar el triunfo por el contexto que atravesaba y por la exigencia de su gente. Pero seguidamente, fue tajante indicando que el Lobo "sufrió el partido".

“Quilmes tenía que salir a ganar, ellos necesitaban los puntos y sabíamos que la idea del entrenador era similar a la nuestra y creímos que con la calidad que tenemos de jugadores íbamos a poder hacerlo mejor, que íbamos a poder imponernos y superarlos desde nuestro juego, pero no fue así, la verdad que lo sufrimos”.

Gimnasia buscará volver a ganar ante Tristán Suárez

El próximo lunes 10 de agosto, Gimnasia de Jujuy volverá a jugar como local ante Tristán Suárez. En la previa de ese compromiso, Cosaro analizó el presente del equipo y reconoció que el Lobo no está atravesando su mejor momento futbolístico.

“Lógicamente que a nosotros nos gusta ganar a nuestra manera, con nuestra impronta, intentando jugar bien al fútbol. Ojalá que podamos volver a recuperar lo que fuimos sobre todo en la primera rueda porque esta segunda rueda no lo estamos haciendo de la mejor manera", manfiestó el capitán y finalmente expresó:

Hay que ser autocríticos y saber que hay que mejorar para seguir estando ahí arriba. Hay que ser autocríticos y saber que hay que mejorar para seguir estando ahí arriba.

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