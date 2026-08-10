Impresionante choque entre una camioneta y un camión en Ruta 9

Una camioneta chocó con un camión en Ruta 9.

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes sobre Ruta Nacional 9, a la altura de barrio Las Lomas en sentido norte-sur, en el barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy.

Según las primeras informaciones, una camioneta habría circulado a gran velocidad y terminó chocando desde atrás contra un camión que se encontraría estacionado en ese sector de la ruta.

Investigan si el conductor estaba alcoholizado El conductor de la camioneta habría estado en estado de ebriedad, aunque hasta el momento no se le habría realizado el test de alcoholemia, por lo que esta situación deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

El hombre fue asistido por personal del SAME tras el impacto. En la camioneta también habría viajado otra persona. De acuerdo con la información preliminar, ambos ocupantes estarían fuera de peligro.

Tránsito con media calzada Como consecuencia del siniestro, personal de tránsito trabaja en el lugar y la circulación se encuentra reducida a media calzada. Se recomienda circular con precaución por el sector, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y reducir la velocidad al aproximarse al lugar del accidente.

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