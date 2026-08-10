lunes 10 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2026 - 09:17
Deportes.

Argentina campeona del Sudamericano de básquet femenino

Las Gigantes vencieron 53-44 a Venezuela en Zárate y conquistaron su cuarto título sudamericano de básquet femenino.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Argentina Básquet (@cabboficial) / Posts / X

Argentina Básquet (@cabboficial) / Posts / X

La Selección Argentina de básquet femenino volvió a gritar campeona y cerró una actuación impecable en el Sudamericano. Las Gigantes vencieron 53-44 a Venezuela en la final disputada en el Espacio DAM de Zárate, provincia de Buenos Aires, y conquistaron el cuarto título sudamericano de su historia.

Lee además
Indiana Costello en el Campus de la Selección Argentina de Básquet.
Deportes.

El sueño que se hizo realidad: una jujeña llegó a la Selección Argentina de Básquet
Un jujeño fue convocado a la Selección Argentina de básquet U13
Deporte.

Un jujeño fue convocado a la Selección Argentina de básquet U13

El equipo dirigido por Gregorio Martínez terminó el certamen de manera invicta y consiguió además su segundo título consecutivo, después de la consagración de 2024. En una final exigente, Argentina tuvo que trabajar el partido, corregir después de un inicio adverso y apoyarse en su experiencia para quebrar a un rival que comenzó mejor.

Una final que empezó cuesta arriba

Venezuela arrancó más firme y se quedó con el primer cuarto por 17-13. Sin embargo, Argentina reaccionó en el segundo período, ajustó la defensa, encontró mejores decisiones en ataque y pasó al frente antes del descanso.

Desde ese momento, Las Gigantes ya no volvieron a perder el control del partido. La Selección lideró durante más de 27 minutos y logró un parcial de 12-0, clave para empezar a encaminar una final cerrada y muy física.

El marcador final, 53-44, reflejó una definición trabajada, de esas que se ganan con carácter, concentración y oficio. Argentina no necesitó brillar todo el tiempo: necesitó resistir, defender y aparecer en los momentos decisivos.

Básquet femenino Argentina se consagró en el Sudamericano (Gentileza: www.fiba.basketball)

Básquet femenino

Argentina se consagró en el Sudamericano (Gentileza: www.fiba.basketball)

Melisa Gretter, la gran figura

La capitana Melisa Gretter fue la gran protagonista del torneo y terminó elegida como MVP. En la final volvió a ser determinante: anotó 17 puntos, fue la máxima goleadora del partido, sumó 8 rebotes y repartió 4 asistencias en 36 minutos.

La verdad que es una locura todo esto. Muy contenta por lo que logramos”, expresó Gretter tras la consagración. También remarcó que el equipo necesitaba encontrarse, especialmente porque el plantel tuvo muchas caras nuevas durante este proceso.

Además de Gretter, también se destacó Diana Cabrera, que terminó con 10 puntos y 9 rebotes, mientras que Florencia Chagas aportó 8 puntos y también integró el quinteto ideal del torneo junto a la capitana argentina.

Un campeonato perfecto

Argentina llegó a la final después de una campaña sólida. En la fase de grupos venció a Colombia, Paraguay y Uruguay, y en semifinales superó a Brasil por 72-66, en otro partido clave para confirmar su gran momento.

Con el triunfo ante Venezuela, Las Gigantes cerraron el torneo invictas y volvieron a demostrar que el básquet femenino argentino atraviesa una etapa de crecimiento, recambio y competitividad.

El título tiene un valor especial porque confirma una continuidad: Argentina ya había sido campeona en 1948, 2018 y 2024, y ahora sumó una nueva estrella sudamericana en 2026.

Clasificación a la AmeriCup

Además del título, Argentina también consiguió la clasificación a la FIBA AmeriCup Femenino 2027, al igual que Venezuela. El logro deportivo deja a la Selección bien posicionada para seguir compitiendo a nivel continental y sostener el crecimiento del equipo.

El campeonato en Zárate dejó una imagen fuerte: Las Gigantes festejando en casa, con una capitana decisiva, un plantel que respondió en los momentos difíciles y una nueva consagración para el deporte argentino.

Lo que tenés que saber:

  • Argentina venció 53-44 a Venezuela en la final del Sudamericano Femenino.
  • El partido se jugó en el Espacio DAM de Zárate, provincia de Buenos Aires.
  • Las Gigantes fueron campeonas invictas.
  • Es el cuarto título sudamericano de la Selección Argentina femenina.
  • También es el segundo título consecutivo, tras la consagración de 2024.
  • Melisa Gretter fue elegida MVP del torneo.
  • Gretter anotó 17 puntos en la final.
  • Argentina y Venezuela clasificaron a la FIBA AmeriCup Femenino 2027.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El sueño que se hizo realidad: una jujeña llegó a la Selección Argentina de Básquet

Un jujeño fue convocado a la Selección Argentina de básquet U13

Jujuy Básquet sumó un nuevo refuerzo para la Liga Argentina

UEFA, AFC y Concacaf escribieron una dura carta contra Gianni Infantino

Las polémicas publicaciones de Huracán tras ganarle el clásico a San Lorenzo

Lo que se lee ahora
Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo. video
Deportes.

Las polémicas publicaciones de Huracán tras ganarle el clásico a San Lorenzo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas
Jujuy.

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas

Miembros del Centro Vecinal de Bajo La Viña
Jujuy.

El Centro Vecinal de Bajo La Viña renovó sus autoridades: Marcela Pedetti es la presidenta

Una camioneta chocó con un camión en Ruta 9. video
Jujuy.

Impresionante choque entre una camioneta y un camión en Ruta 9

Despedida de Jorge Messi.
Luto.

La dolorosa foto de Lionel Messi en la despedida de su papá en Rosario

Choque en Monterrico.
Policiales.

Un hombre murió en un terrible choque frontal en Monterrico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel