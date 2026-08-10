Argentina campeona del Sudamericano de básquet femenino

La Selección Argentina de básquet femenino volvió a gritar campeona y cerró una actuación impecable en el Sudamericano. Las Gigantes vencieron 53-44 a Venezuela en la final disputada en el Espacio DAM de Zárate, provincia de Buenos Aires, y conquistaron el cuarto título sudamericano de su historia .

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El equipo dirigido por Gregorio Martínez terminó el certamen de manera invicta y consiguió además su segundo título consecutivo , después de la consagración de 2024. En una final exigente, Argentina tuvo que trabajar el partido, corregir después de un inicio adverso y apoyarse en su experiencia para quebrar a un rival que comenzó mejor.

Venezuela arrancó más firme y se quedó con el primer cuarto por 17-13 . Sin embargo, Argentina reaccionó en el segundo período, ajustó la defensa, encontró mejores decisiones en ataque y pasó al frente antes del descanso.

Desde ese momento, Las Gigantes ya no volvieron a perder el control del partido. La Selección lideró durante más de 27 minutos y logró un parcial de 12-0 , clave para empezar a encaminar una final cerrada y muy física.

El marcador final, 53-44, reflejó una definición trabajada, de esas que se ganan con carácter, concentración y oficio. Argentina no necesitó brillar todo el tiempo: necesitó resistir, defender y aparecer en los momentos decisivos.

Básquet femenino Argentina se consagró en el Sudamericano (Gentileza: www.fiba.basketball)

Melisa Gretter, la gran figura

La capitana Melisa Gretter fue la gran protagonista del torneo y terminó elegida como MVP. En la final volvió a ser determinante: anotó 17 puntos, fue la máxima goleadora del partido, sumó 8 rebotes y repartió 4 asistencias en 36 minutos.

“La verdad que es una locura todo esto. Muy contenta por lo que logramos”, expresó Gretter tras la consagración. También remarcó que el equipo necesitaba encontrarse, especialmente porque el plantel tuvo muchas caras nuevas durante este proceso.

Además de Gretter, también se destacó Diana Cabrera, que terminó con 10 puntos y 9 rebotes, mientras que Florencia Chagas aportó 8 puntos y también integró el quinteto ideal del torneo junto a la capitana argentina.

Un campeonato perfecto

Argentina llegó a la final después de una campaña sólida. En la fase de grupos venció a Colombia, Paraguay y Uruguay, y en semifinales superó a Brasil por 72-66, en otro partido clave para confirmar su gran momento.

Con el triunfo ante Venezuela, Las Gigantes cerraron el torneo invictas y volvieron a demostrar que el básquet femenino argentino atraviesa una etapa de crecimiento, recambio y competitividad.

El título tiene un valor especial porque confirma una continuidad: Argentina ya había sido campeona en 1948, 2018 y 2024, y ahora sumó una nueva estrella sudamericana en 2026.

Clasificación a la AmeriCup

Además del título, Argentina también consiguió la clasificación a la FIBA AmeriCup Femenino 2027, al igual que Venezuela. El logro deportivo deja a la Selección bien posicionada para seguir compitiendo a nivel continental y sostener el crecimiento del equipo.

El campeonato en Zárate dejó una imagen fuerte: Las Gigantes festejando en casa, con una capitana decisiva, un plantel que respondió en los momentos difíciles y una nueva consagración para el deporte argentino.

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