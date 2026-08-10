Las polémicas publicaciones de Huracán tras ganarle el clásico a San Lorenzo

El triunfo de Huracán sobre San Lorenzo en el clásico no solo significó cortar una sequía de 25 años sin victorias en el estadio Pedro Bidegain , sino que también provocó una fuerte repercusión en las redes sociales . La celebración del Globo por el 2-0 , definido por un doblete de Jordy Caicedo , quedó en el centro de una polémica a partir de las publicaciones difundidas por las cuentas oficiales del club.

El clásico también tuvo como consecuencia la expulsión de Orlando Gill por parte de San Lorenzo , en una de las acciones que marcaron el tramo más caliente del encuentro . Sin embargo, la tensión no quedó limitada a lo sucedido dentro del estadio : poco después, la discusión se trasladó a las redes sociales , donde varias publicaciones realizadas por Huracán despertaron cuestionamientos y generaron una nueva controversia alrededor del partido.

Tras la finalización del clásico, la primera publicación de Huracán en sus canales oficiales fue un video que registraba el momento en que los futbolistas del Globo salían al campo de juego del Nuevo Gasómetro . Para acompañar las imágenes, el club eligió una frase que se volvió popular a partir de la serie El Marginal : “Che Marito, parece una villa esto… Es una villa” .

La frase, originalmente dicha por Diosito al describir el estado de la cárcel ficticia que aparece en El Marginal, fue retomada por el conjunto de Parque Patricios con una clara intención de referirse al contexto que rodeaba al estadio de San Lorenzo . Poco después, Huracán volvió a publicar contenido en sus redes con un segundo video , esta vez centrado en la acción que terminó con el segundo tanto de Jordy Caicedo .

Tras convertir, el delantero celebró mirando hacia la tribuna de San Lorenzo y realizó el gesto del Topo Gigio, una provocación que elevó inmediatamente la tensión dentro del terreno de juego y terminó desencadenando la expulsión del arquero paraguayo. De todos modos, el verdadero centro de la publicación no estuvo en las imágenes del festejo, sino en el mensaje escrito que Huracán decidió incluir junto al video.

El texto de la publicación decía: “El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos. Jordy 9:02”. La frase imitó deliberadamente la estructura de los Salmos bíblicos e incrementó la polémica.

El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos.



Jordy 9:02 pic.twitter.com/0BVs8Ps7eS — CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026

Las disculpas de Caicedo tras el festejo

Una vez terminado el partido, Jordy Caicedo se refirió públicamente a la manera en que celebró su gol frente a los hinchas locales.

El atacante reconoció que su comportamiento no representó su forma habitual de actuar y expresó: “Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia y los que nos dedicamos a esto me entenderán”. Con sus declaraciones, el futbolista intentó bajar la intensidad de la polémica generada por el festejo, que le había significado recibir una tarjeta amarilla.

La reacción de la hinchada fue inmediata y las redes sociales se llenaron de respuestas al festejo del delantero ecuatoriano. Numerosos usuarios recurrieron a memes, bromas y referencias a la celebración de Caicedo, mientras que otros cuestionaron el tono adoptado por las cuentas oficiales de Huracán en sus publicaciones posteriores al clásico.

Un minuto de silencio shhhh pic.twitter.com/mvJsKiTxIA — CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026

Huracán y su burla a San Lorenzo por la "vuelta a Boedo"

La serie de mensajes continuó con una tercera publicación que decidió tocar uno de los asuntos que mayor sensibilidad genera entre los simpatizantes de San Lorenzo: el histórico reclamo por la “vuelta a Boedo”, que todavía permanece pendiente.

La nueva publicación volvió a recurrir a la ironía para apuntar hacia el clásico rival. El mensaje elegido fue: “Vuelven todos, hasta Nacho, menos vos”, una frase que hacía referencia al regreso de Ignacio Pussetto a Huracán. El atacante retornó al club a préstamo y apareció en la imagen que acompañaba el texto, una combinación que acentuó el sentido provocador del posteo.

De cara a la próxima jornada del Torneo Clausura, San Lorenzo tendrá la posibilidad de dejar atrás el golpe sufrido en el clásico cuando reciba a Unión en condición de local.

El equipo buscará reencontrarse con el triunfo y recuperar terreno después de la derrota ante su tradicional rival. Por su parte, Huracán deberá salir de casa para visitar a Sarmiento, en un partido que afrontará con el objetivo de prolongar el impulso que significó haber conseguido una victoria largamente esperada en el estadio de San Lorenzo.