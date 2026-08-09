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9 de agosto de 2026 - 17:00
Deportes.

Huracán se quedó con el clásico: le ganó 2 a 0 a San Lorenzo con doblete de Caicedo

Después de 25 años, Huracán ganó el clásico a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Los dos tantos fueron marcados por Jordy Caicedo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Huracán se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Huracán se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Huracán le ganó 2 a 0 a San Lorenzo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en una nueva edición del clásico disputada en el Nuevo Gasómetro. El Globo se impuso con un doblete de Jordy Caicedo y, además, jugó con un hombre más por la expulsión de Orlando Gill.

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Huracán pegó dos veces en el clásico

El encuentro entre el Ciclón y el Globo terminó con victoria para los de Parque Patricios, que lograron sacar ventaja gracias a los dos goles de Jordy Caicedo.

Con este resultado, Huracán consiguió quedarse con una nueva edición del clásico y dio el golpe en Boedo después de 25 años.

El Globo volvió a ganar el clásico en Boedo

La victoria también le permitió a Huracán romper con la paridad que había marcado la rivalidad durante los últimos años. De hecho, seis de los últimos diez enfrentamientos habían terminado en empate.

Además, el triunfo tiene un dato particular para el Globo: no lograba ganar el clásico en la cancha de San Lorenzo desde 2001.

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