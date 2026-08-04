Boca Juniors local en la cancha de Huracán: la última vez que jugó ahí fue ante un equipo jujeño

Boca Juniors recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, debido a que continúan los trabajos de recuperación del campo de juego de La Bombonera.

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El partido se disputará el próximo miércoles, desde las 19, por el Torneo Clausura. La decisión marca un dato histórico para el fútbol jujeño: la última vez que Boca fue local en la cancha de Huracán enfrentó a Altos Hornos Zapla.

El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 1985, por el Torneo Nacional. En aquella oportunidad, Boca derrotó por 2-1 al conjunto de Palpalá que en ese entonces, vestía una camiseta de color celeste.

Desde entonces, el Xeneize no volvió a utilizar el Tomás Adolfo Ducó para ejercer su localía. El regreso se producirá ahora frente a Estudiantes, mientras se intenta mejorar el césped de La Bombonera.

Los problemas en el campo de juego

El terreno presentó un estado irregular durante el partido de ida ante O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana. El sector cercano a los bancos de suplentes mostró una diferencia notoria respecto del resto del campo.

Esa zona recibe menos luz solar y requiere un tratamiento más exigente. Durante el receso por el Mundial se levantaron distintos sectores con maquinaria pesada para trabajar sobre el suelo y realizar una nueva siembra.

Sin embargo, las tareas demandaron más tiempo del previsto y la actividad internacional también afectó el proceso de recuperación.

Las alternativas que evaluó Boca

La dirigencia analizó otros estadios antes de confirmar la mudanza. Entre las opciones aparecieron las canchas de Racing, Vélez y Lanús.

Finalmente, los acuerdos con Huracán permitieron confirmar el Tomás Adolfo Ducó, ubicado a pocos kilómetros de La Bombonera, como sede del encuentro ante Estudiantes.