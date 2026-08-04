El sueño que se hizo realidad: una jujeña llegó a la Selección Argentina de Básquet

La basquetbolista jujeña Indiana Costello Francois atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Luego de debutar con 14 años en la Liga Nacional, recibió la confirmación para formar parte del Campus de Desarrollo U15 de la Confederación Argentina de Básquet , un espacio destinado a observar y potenciar a las jugadoras con mayor proyección del país.

La noticia llega desde el Departamento Femenino de la Federación de Básquet de Jujuy quienes destacaron el logro y expresaron su orgullo por la representación provincial.

"Indi" Costello Francois, de 1.71mts, comenzó su formación deportiva en el Club Independiente a los 4 años , donde desarrolló sus primeras herramientas dentro de la disciplina y empezó a destacarse por sus condiciones dentro de la cancha.

Actualmente, la jugadora defiende los colores de Hindú Club de Córdoba , institución con la que también concretó su debut en la Liga Nacional Femenina , uno de los avances más relevantes de su trayectoria.

La jujeña se fue a vivir a Córdoba para seguir sus estudios, estar cerca del club y así poder llegar a su objetivo que por sin se hizo realidad: vestir la camiseta de la Selección Argentina y comenzar a representar al país.

Indiana Costello

Convocada entre las mayores promesas del país

Su presente deportivo le permitió ser incluida en el Campus de Desarrollo U15 organizado por la Confederación Argentina de Básquet en el CENARD. La convocatoria reúne a jóvenes talentos de distintas provincias y funciona como una instancia de formación y evaluación para las futuras categorías nacionales.

Además de sus condiciones deportivas, desde la Federación jujeña remarcaron su compromiso, humildad y dedicación. También señalaron que estos valores la convierten en una embajadora del básquet provincial.

El reconocimiento del básquet de Jujuy

La familia del básquet jujeño celebró la convocatoria y acompañó a Indiana en este nuevo desafío. Desde la Federación manifestaron que cada uno de sus logros representa un orgullo para toda la provincia y confiaron en que esta experiencia será un impulso para continuar creciendo.