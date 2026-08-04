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4 de agosto de 2026 - 08:16
País.

Detuvieron al ex diputado nacional Facundo Moyano en Buenos Aires

El exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada de este martes luego de un operativo desplegado por la Policía en el barrio de Belgrano.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Facundo Moyano.

Facundo Moyano.

El ex diputado nacional y ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue detenido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, en el marco de un operativo policial. Las circunstancias que derivaron en el procedimiento son materia de investigación.

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Según las primeras informaciones, el episodio habría ocurrido cerca de las 5 de la mañana, cuando una joven habría salido corriendo de un edificio. En ese momento, Moyano habría salido detrás de ella y habría sido interceptado por efectivos policiales en plena vía pública.

Amplio operativo en la zona

Tras el alerta, personal de la Policía y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un importante operativo en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el dirigente sindical habría sido demorado por los efectivos, aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos del procedimiento ni la calificación judicial del hecho.

Facundo Moyano.

Facundo Moyano.

La investigación continúa

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cómo se habría desencadenado el episodio ni cuál fue la intervención de cada una de las personas involucradas.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre el procedimiento realizado durante la madrugada en el barrio de Belgrano.

FUENTE: TN

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