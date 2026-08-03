Citrus del Norte consolida su crecimiento exportador y reafirma su compromiso con el desarrollo regional

Citrus del Norte continúa consolidando su crecimiento en los mercados internacionales al ubicarse como el quinto exportador de cítricos de Argentina y el segundo mayor exportador hacia la Unión Europea con un volumen de 4.000 toneladas de naranjas exportadas.

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Estos resultados reflejan el crecimiento sostenido de la empresa y su apuesta por la producción de calidad, la incorporación de tecnología y la apertura de nuevos mercados internacionales.

Con base productiva en el norte argentino, la empresa desarrolla actualmente 150 hectáreas de naranjas y 16 hectáreas cubiertas destinadas al cultivo de pimientos . Además, avanza con un plan de expansión para incorporar nuevas hectáreas productivas y así continuar incrementando su capacidad de abastecimiento y exportación.

Otro de los pilares del crecimiento de la empresa es la generación de empleo.

Hoy, Citrus del Norte brinda más de 300 puestos de trabajo directos, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Su planta de empaque cuenta con dos líneas de clasificación de cuatro vías, con capacidad para procesar 20 toneladas por hora, permitiendo cumplir con los estándares de calidad que exigen los mercados de exportación.

“Cada tonelada exportada representa el esfuerzo de cientos de personas que trabajan diariamente para producir alimentos de calidad y posicionar a la producción argentina en los mercados más exigentes del mundo. Nuestro compromiso es seguir creciendo, incorporando tecnología, ampliando nuestra capacidad productiva y generando nuevas oportunidades de empleo para la región”.

Con una visión de largo plazo, inversiones permanentes y un fuerte compromiso con la excelencia productiva, Citrus del Norte continúa fortaleciendo su presencia internacional y consolidándose como uno de los principales referentes de la agroindustria argentina.

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