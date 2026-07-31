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31 de julio de 2026 - 19:03
Jujuy.

Pitahaya, la fruta exótica que se cultiva en Jujuy: a qué sabe y sus propiedades

En una finca ubicada entre Jujuy y Salta apostaron por esta fruta como una alternativa para diversificar la producción y explorar nuevos mercados.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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En diálogo con Todo Se Ve, el productor Enzo Fachini explicó las características de la fruta, las condiciones necesarias para su desarrollo y las perspectivas comerciales que presenta en el país.

Un cultivo que recién comienza en Argentina

Aunque la producción todavía es limitada, cada vez más productores analizan la posibilidad de incorporar la pitaya como una alternativa para diversificar sus fincas.

“Decir que es el futuro es un tanto apresurado todavía. Es una fruta muy nueva, que recién se está conociendo en la zona”, señaló Fachini.

El productor indicó que no existen estadísticas oficiales sobre la superficie cultivada en el país, aunque se estima que actualmente podría haber entre 100 y 200 hectáreas implantadas.

La apuesta se encuentra en una etapa inicial y el crecimiento dependerá, entre otros factores, de la aceptación del público, la capacidad de producción y el desarrollo de canales comerciales.

Una fruta de origen americano

La pitaya es el fruto de una planta de la familia de los cactus. A pesar de que suele ser asociada con países asiáticos, su origen se encuentra en el continente americano.

“Muchos piensan que viene de China, Japón o del sudeste asiático, pero es una fruta originaria de América y viene de una cactácea”, explicó Fachini.

Por su aspecto exterior, con colores intensos y una forma particular, es también conocida como “fruta del dragón”. En su interior presenta una pulpa con pequeñas semillas oscuras.

Sobre su sabor, el productor la comparó con otras frutas más conocidas: “Particularmente la siento parecida al kiwi, pero sin ser ácida”.

Las propiedades de la pitaya

Fachini sostuvo que se trata de una fruta que continúa siendo estudiada y destacó que contiene antioxidantes y fibra dietética.

“Es una fruta muy llamativa, hermosa de verla. Nutricionalmente se está descubriendo que es muy saludable, tiene muchas propiedades y es una buena fuente de fibra”, afirmó.

Las mejores zonas para cultivarla en Jujuy

El clima constituye uno de los principales factores para el desarrollo de la planta. Al tratarse de una especie sensible a las bajas temperaturas, las heladas pueden perjudicar su crecimiento y afectar la producción.

En Jujuy, Fachini identificó a sectores de las Yungas y el Ramal como los más favorables. “La mejor zona sería Yuto, Palmasola y aquellos lugares donde no existe demasiado riesgo de heladas, porque las bajas temperaturas la afectan bastante”, precisó.

Las condiciones cálidas de estas localidades podrían permitir una mejor adaptación del cultivo y una mayor calidad de los frutos.

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