Pitahaya: evalúan materiales genéticos para definir cuál es la mejor variedad para el NOA

La pitahaya, también conocida como fruta del dragón , continúa ganando lugar entre los cultivos emergentes del norte argentino. En ese contexto, especialistas del INTA llevan adelante una investigación para identificar cuáles son las variedades que mejor se adaptan a las condiciones productivas del NOA , con el objetivo de mejorar el rendimiento, la calidad de los frutos y ampliar las oportunidades para los productores de la región.

Actualmente, los investigadores trabajan con 12 materiales genéticos pertenecientes a cuatro especies del género Selenicereus. El estudio busca determinar cuáles presentan un mejor comportamiento en aspectos como adaptación al clima, producción, calidad de los frutos y capacidad de polinización.

La investigación es desarrollada por un equipo del INTA Yuto, en Jujuy , donde el cultivo comenzó a despertar un creciente interés. De hecho, ya existen productores jujeños que comercializan pitahaya y cada vez son más quienes analizan incorporarla como una alternativa productiva.

La ingeniera agrónoma Carina Armella , especialista del INTA Yuto, explicó que la pitahaya pertenece a la familia de las cactáceas y es una planta perenne que se caracteriza por su rusticidad y capacidad de adaptación. Sin embargo, aclaró que, aunque tolera períodos de sequía, necesita determinadas condiciones para producir frutos de manera eficiente. "Es un cactus que puede sobrevivir con poca agua, pero para florecer y producir necesita calor, humedad y una alta luminosidad", señaló la especialista.

La pitahaya, también conocida como fruta del dragón - Todo Jujuy | NOA

No todas las variedades producen igual

Uno de los principales objetivos del estudio es conocer el comportamiento de cada variedad. Algunas requieren necesariamente polinización cruzada para producir frutos, mientras que otras son autofértiles y logran un mayor porcentaje de cuajado sin necesidad de intervención manual.

Los investigadores también analizan características que no pueden observarse a simple vista, como la biología floral, la compatibilidad entre plantas, la calidad de los frutos y el rendimiento de cada material genético. Según Armella, dentro de una misma especie pueden existir variedades completamente autofértiles y otras incompatibles, por lo que la elección del material vegetal resulta determinante antes de iniciar una plantación.

La luz, otro factor clave para el cultivo de pitahaya

El trabajo también estudia cómo influye la cantidad de horas de luz sobre el desarrollo del cultivo. Al tratarse de una especie de origen tropical, la pitahaya necesita alrededor de 12 horas de luz diaria, además de temperaturas cercanas a los 30 °C durante el día y 20 °C por la noche, para inducir la floración.

Con el objetivo de extender el período productivo, algunos ensayos incorporan iluminación artificial mediante luces LED, una técnica que permite prolongar la floración durante varias semanas del otoño, hasta que las temperaturas descienden por debajo de los 15 °C y la planta reduce su actividad.

En Jujuy, estas condiciones naturales se presentan principalmente durante la primavera y el verano, por lo que la investigación también busca encontrar estrategias que permitan mejorar la productividad del cultivo en la región.

Con estos ensayos, el INTA apunta a identificar cuáles son las variedades de pitahaya con mayor potencial para el NOA, aportando información clave para los productores que buscan diversificar sus cultivos y aprovechar el creciente interés que genera esta fruta en el mercado argentino.