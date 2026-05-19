Pitanga, la fruta brasileña que crece en Jujuy y ayuda a fortalecer las defensas.

En las yungas de Jujuy crece una fruta poco conocida para muchas personas , pero cada vez más valorada por sus propiedades nutricionales y su sabor particular. Se trata de la pitanga, también llamada cereza brasileña, un fruto originario de Brasil que encontró en el norte argentino las condiciones ideales para desarrollarse.

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La pitanga, cuyo nombre científico es Eugenia uniflora, nace de un árbol pequeño o mediano que se adapta muy bien a los climas cálidos y húmedos. En la provincia, su producción aparece principalmente en las zonas selváticas como las yungas.

A simple vista, llama la atención por su aspecto acanalado y sus colores intensos. El fruto comienza con un tono verde y, a medida que madura, pasa por el amarillo y el rojo hasta llegar a un morado profundo. Su sabor mezcla notas dulces y ácidas, con un perfil refrescante que la vuelve atractiva para consumir fresca.

Pitanga (2) Pitanga, la fruta brasileña que crece en Jujuy y ayuda a fortalecer las defensas.

Una fruta con alto contenido de agua y pocas calorías

Uno de los principales atributos de la pitanga está relacionado con su composición. Cerca del 90% de la fruta contiene agua, una característica que favorece la hidratación del cuerpo, especialmente durante jornadas cálidas o épocas de altas temperaturas.

Además, presenta un bajo aporte calórico. Cada 100 gramos contiene alrededor de 33 kilocalorías, por lo que suele aparecer como una alternativa interesante dentro de planes de alimentación orientados al descenso de peso o al control alimentario.

Otro punto destacado es su contenido de fibra. Al igual que otras frutas, la pitanga ayuda al tránsito intestinal y colabora con la reducción del colesterol en sangre. También aporta menos azúcares que muchas frutas tradicionales, con apenas un 7,5% de hidratos de carbono.

Pitanga (3) Pitanga, la fruta brasileña que crece en Jujuy y ayuda a fortalecer las defensas.

Por qué la pitanga gana lugar entre las frutas más saludables

El fruto también concentra minerales importantes para distintas funciones del organismo. Entre ellos aparecen el potasio, el magnesio y el fósforo, nutrientes vinculados al funcionamiento muscular y cardíaco.

En el plano vitamínico, sobresale por su aporte de vitamina A y vitamina C. Ambos componentes resultan fundamentales para el cuidado de la piel, la salud visual y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Durante los cambios de estación, cuando aumentan los cuadros virales y respiratorios, muchas personas buscan alimentos ricos en vitaminas para reforzar las defensas naturales. En ese contexto, la pitanga aparece como una opción regional con fuerte valor nutricional.

Además de su uso alimentario, tanto las hojas como los frutos también tienen presencia en preparados vinculados a la medicina natural y tradicional en distintas regiones de Sudamérica.

Pitanga (4) Pitanga, la fruta brasileña que crece en Jujuy y ayuda a fortalecer las defensas.

La fruta tropical que crece en las yungas jujeñas

Aunque en algunos lugares todavía resulta poco conocida, la pitanga forma parte de la biodiversidad que caracteriza a las yungas de Jujuy. Su producción artesanal y doméstica crece en distintos sectores de la provincia, donde el clima húmedo favorece el desarrollo del árbol.

Por su color, aroma y sabor, muchas personas la utilizan para jugos, dulces, mermeladas y preparaciones caseras. También suele consumirse directamente del árbol durante su temporada de cosecha.

El interés por alimentos naturales y productos regionales generó que esta fruta tropical gane cada vez más protagonismo entre quienes buscan incorporar opciones frescas y nutritivas en la alimentación diaria.