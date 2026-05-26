La fruta del dragón que se produce en Jujuy y tiene grandes beneficios para la salud

La pitahaya, conocida mundialmente como fruta del dragón , dejó de ser una rareza exótica para transformarse en uno de los alimentos más buscados por quienes intentan sumar opciones saludables a su alimentación diaria. Su aspecto llamativo, con tonos rosados intensos y pulpa blanca o rojiza repleta de pequeñas semillas negras, comenzó a ganar espacio en verdulerías, dietéticas y supermercados argentinos.

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El crecimiento del interés por esta fruta tropical no se explica solamente por su apariencia. Especialistas en nutrición destacan que posee bajo contenido calórico, gran cantidad de agua y un importante aporte de fibra y antioxidantes. Además, distintos estudios internacionales analizan sus posibles efectos positivos sobre la digestión, el colesterol y la salud cardiovascular.

Originaria de América Central y de distintas regiones de Sudamérica, la pitahaya comenzó a expandirse en el mercado local especialmente entre junio y septiembre, período donde su presencia aumenta en los principales centros comerciales del país.

Entre los aspectos más valorados de la pitahaya aparece su bajo aporte energético. Según especialistas citados por medios de salud europeos, aporta alrededor de 54 calorías cada 100 gramos y presenta un índice glucémico reducido.

El elevado contenido de agua y fibra soluble favorece el tránsito intestinal y genera sensación de saciedad, una característica que despierta interés entre personas que buscan controlar el apetito o reducir el consumo calórico diario.

Además, investigaciones desarrolladas por especialistas de la Universidad Miguel Hernández y de la Cleveland Clinic sostienen que la fruta contiene vitamina C, vitaminas del complejo B, hierro, calcio y fósforo, junto con antioxidantes naturales como betalaínas y fenoles.

Pithaya, conocida como fruta del dragón Pithaya, conocida como fruta del dragón.

Efectos sobre el organismo

Los estudios científicos también analizan el impacto de la pitahaya sobre la salud cardiovascular. Distintas investigaciones indican que podría colaborar en el control del colesterol total, los triglicéridos y otros indicadores relacionados con el sistema circulatorio.

Las semillas pequeñas y comestibles contienen omega 3 y otros compuestos asociados a la relajación del sistema nervioso. Sin embargo, los especialistas aclaran que todavía faltan más investigaciones en humanos para confirmar algunos de estos efectos.

Otro de los puntos que despierta interés científico tiene que ver con la presencia de antioxidantes. Los trabajos realizados hasta ahora señalan que estos compuestos ayudan a combatir el envejecimiento celular y podrían colaborar en la producción de colágeno.

Cómo consumirla y qué tener en cuenta

Actualmente la fruta del dragón aparece en smoothies, ensaladas, bowls, tostadas, postres y helados caseros. Muchas personas optan por consumirla fresca, simplemente cortándola a la mitad y retirando la pulpa con cuchara.

Los especialistas recomiendan elegir piezas de color uniforme, sin golpes ni manchas oscuras, y con una firmeza similar a la de una palta madura o un kiwi. También aconsejan conservarla en lugares frescos o refrigerarla para prolongar su duración.

Aunque se considera una fruta segura, los nutricionistas advierten que un consumo excesivo puede provocar molestias digestivas debido a su contenido de fibra. Además, remarcan que las personas que toman medicación para diabetes o hipertensión deberían consultar previamente con profesionales de la salud.

Pithaya, conocida como fruta del dragón Pithaya, conocida como fruta del dragón.

Jujuy aparece entre las provincias productoras

Mientras crece el consumo interno, la producción nacional también avanza. Provincias del norte argentino comenzaron a desarrollar cultivos de pitahaya gracias a condiciones climáticas favorables para este tipo de planta tropical.

Según datos del Mercado Central de Buenos Aires, Jujuy concentra actualmente el 30,90% de la producción argentina, ubicándose entre las principales provincias productoras junto con otras regiones del norte y el Litoral.