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10 de julio de 2026 - 13:23
Campo.

Finalizó la cosecha de soja con rendimientos récord y exportaciones por US$17.500 millones

La campaña de soja terminó con 50,1 millones de toneladas y un rendimiento promedio de 31,3 quintales por hectárea.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Soja 2025/26: la producción alcanzó 50,1 millones de toneladas

Soja 2025/26: la producción alcanzó 50,1 millones de toneladas

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Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción quedó apenas un 0,4% por debajo de la campaña anterior, pero se ubicó un 19% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos.

Rendimientos que compensaron la menor superficie

El rendimiento promedio nacional alcanzó los 31,3 quintales por hectárea, un 5% más que el año pasado y un 21% por encima del promedio reciente.

La mejora permitió compensar la reducción de 1,6 millones de hectáreas en el área sembrada. En algunas zonas de los Núcleos Norte y Sur se registraron lotes con hasta 55 quintales por hectárea, mientras que el NOA alcanzó marcas históricas.

Exportaciones millonarias, pero con ventas demoradas de soja

Las exportaciones brutas podrían rondar los US$20.000 millones, aunque al descontar las importaciones temporarias de soja para la industria aceitera, el ingreso neto quedaría cerca de los US$17.500 millones.

Sin embargo, preocupa el bajo ritmo de comercialización. Solo el 23% de la cosecha tiene precio fijado, el nivel más bajo en más de dos décadas para esta época del año. Las ventas totales alcanzan el 40% de la producción, frente a un promedio histórico del 48%.

Soja 2025/26: la producci&oacute;n alcanz&oacute; 50,1 millones de toneladas

Soja 2025/26: la producción alcanzó 50,1 millones de toneladas

Los datos más importantes

  • La cosecha alcanzó 50,1 millones de toneladas.
  • El rendimiento promedio fue de 31,3 quintales por hectárea.
  • La superficie sembrada cayó un 8,6%.
  • Las exportaciones netas se estiman en US$17.500 millones.
  • El NOA registró rendimientos históricos.
  • Solo el 23% de la producción tiene precio fijado.
  • El ritmo de comercialización es uno de los más bajos de los últimos 20 años.

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