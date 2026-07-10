Finalizó la cosecha de soja con rendimientos récord y exportaciones por US$17.500 millones

Soja 2025/26: la producción alcanzó 50,1 millones de toneladas Twitter

La cosecha de soja 2025/26 finalizó en la Argentina con una producción de 50,1 millones de toneladas y rendimientos récord, pese a una reducción del 8,6% en la superficie sembrada. Las proyecciones estiman que el complejo sojero podría generar exportaciones netas por alrededor de US$17.500 millones.

Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción quedó apenas un 0,4% por debajo de la campaña anterior, pero se ubicó un 19% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos.

Rendimientos que compensaron la menor superficie El rendimiento promedio nacional alcanzó los 31,3 quintales por hectárea, un 5% más que el año pasado y un 21% por encima del promedio reciente.

La mejora permitió compensar la reducción de 1,6 millones de hectáreas en el área sembrada. En algunas zonas de los Núcleos Norte y Sur se registraron lotes con hasta 55 quintales por hectárea, mientras que el NOA alcanzó marcas históricas.

Exportaciones millonarias, pero con ventas demoradas de soja Las exportaciones brutas podrían rondar los US$20.000 millones, aunque al descontar las importaciones temporarias de soja para la industria aceitera, el ingreso neto quedaría cerca de los US$17.500 millones. Sin embargo, preocupa el bajo ritmo de comercialización. Solo el 23% de la cosecha tiene precio fijado, el nivel más bajo en más de dos décadas para esta época del año. Las ventas totales alcanzan el 40% de la producción, frente a un promedio histórico del 48%. Soja 2025/26: la producción alcanzó 50,1 millones de toneladas Los datos más importantes La cosecha alcanzó 50,1 millones de toneladas .

. El rendimiento promedio fue de 31,3 quintales por hectárea .

. La superficie sembrada cayó un 8,6% .

. Las exportaciones netas se estiman en US$17.500 millones .

. El NOA registró rendimientos históricos.

Solo el 23% de la producción tiene precio fijado .

. El ritmo de comercialización es uno de los más bajos de los últimos 20 años.

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