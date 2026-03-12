jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 15:14
 Mercados.

La soja supera los US$450 por la guerra en Medio Oriente

La soja alcanzó su valor más alto desde noviembre de 2023 en el mercado, impulsada por la suba del petróleo y la volatilidad global.

Por  Judith Girón
Guerra en Medio Oriente: La soja supera los US$450

Guerra en Medio Oriente: La soja supera los US$450 

Medio Oriente: el petróleo acumula más de 45% de aumento en lo que va de 2026

Medio Oriente: el petróleo acumula más de 45% de aumento en lo que va de 2026

En el mercado de futuros, la oleaginosa se negociaba este jueves en torno a US$451 por tonelada para el contrato con entrega en mayo, impulsada por la creciente volatilidad en los mercados internacionales y el fuerte aumento del petróleo.

El alza está vinculada principalmente al encarecimiento del crudo, ya que el aceite de soja es uno de los principales insumos para la producción de biodiésel. De esta manera, el aumento del petróleo suele trasladarse también a los precios de los granos.

La tendencia alcista no solo se observa en la soja. El trigo se negociaba cerca de US$220 por tonelada para los contratos a mayo, mientras que el maíz superaba los US$180, reflejando la tensión en los mercados de materias primas.

Analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, incrementó la volatilidad en distintos mercados, incluidos los productos agrícolas.

Este paso marítimo, ubicado entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, es clave para el comercio internacional: por allí circula cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes, además de una gran parte del transporte de petróleo.

En ese contexto, el barril de crudo internacional superó los US$100, cotizando alrededor de US$101,20, lo que implica una suba superior al 45% en lo que va de 2026.

Para la Argentina, uno de los principales exportadores agrícolas del mundo, el aumento del precio de la soja podría representar una oportunidad en términos de ingresos por exportaciones. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto podría ser moderado, ya que una parte importante de la producción de la última campaña ya fue comercializada.

Guerra en Medio Oriente: El petróleo superó los US$100 por barril

image
Medio Oriente: el petróleo acumula más de 45% de aumento en lo que va de 2026

Medio Oriente: el petróleo acumula más de 45% de aumento en lo que va de 2026

Además, el conflicto también impactó con fuerza en el mercado energético. El precio del petróleo superó los US$100 por barril, con una suba de más del 10% en la jornada, luego de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, advirtiera que “el estrecho de Ormuz seguirá cerrado”. En ese contexto, el barril de crudo internacional cotizaba alrededor de US$101,20, impulsado por el cierre de esta estratégica vía marítima ubicada entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Desde el inicio de la guerra, el petróleo acumula más de 45% de aumento en lo que va de 2026, mientras que el crudo Brent llegó a acercarse esta semana a US$120, uno de los valores más altos de los últimos cuatro años.

