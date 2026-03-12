jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 13:34
Investigación.

"Chiqui" Tapia presentó un escrito y buscó desligarse de la causa por la evasión

El presidente de la AFA declaró ante la Justicia en una causa que investiga una deuda impositiva cercana a los $19.000 millones

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Indagan a Chiqui Tapia por una presunta retención indebida de aportes en la AFA

Indagan a "Chiqui" Tapia por una presunta retención indebida de aportes en la AFA

El dirigente ingresó durante la mañana al edificio judicial ubicado en la Avenida de los Inmigrantes 1950, en el barrio porteño de Retiro, donde funciona el fuero en lo Penal Económico. La citación corresponde a una investigación que analiza la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025.

Se trata de la primera vez que Tapia declara como acusado en esta causa penal.

La investigación por la deuda impositiva

El expediente analiza una deuda que asciende a 19.350 millones de pesos. Según consta en la investigación, el monto incluye obligaciones vinculadas al impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y aportes correspondientes a la seguridad social.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el organismo recaudador, que actúa como querellante en el proceso judicial.

De acuerdo con la normativa vigente, el delito investigado contempla penas que van de dos a seis años de prisión en caso de comprobarse responsabilidad penal.

Cómo fue la llegada de Tapia a tribunales

Tapia arribó a la sede judicial a bordo de una camioneta blanca minutos antes de las 11 de la mañana.

Al descender del vehículo saludó brevemente a los periodistas presentes y pidió a camarógrafos y fotógrafos que evitaran aglomerarse para facilitar su ingreso al edificio.

Tras atravesar el hall central, el dirigente subió al segundo piso, donde fue indagado por el juez Diego Amarante. Para la citación se dispuso además un operativo de seguridad policial.

La última declaración de la ronda de indagatorias

La declaración de Tapia marcó el cierre de la ronda de indagatorias ordenada por el magistrado en el marco de la investigación.

Con esta instancia concluida, el juez quedó en condiciones de analizar la situación procesal de los integrantes de la comisión directiva de la AFA que también aparecen mencionados en el expediente.

El planteo de la defensa y el avance del expediente

La defensa del presidente de la AFA también planteó previamente la inexistencia de delito y solicitó el sobreseimiento del dirigente. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y decidió avanzar con las indagatorias.

El nuevo abogado defensor de Tapia, Luis Charró, asumió el patrocinio legal pocos días antes de la declaración, lo que motivó un pedido de prórroga que modificó el orden de las indagatorias.

El expediente continúa en trámite mientras la Cámara en lo Penal Económico analiza los planteos presentados por la defensa y convocó a una audiencia para el próximo 18 de marzo.

Declaraciones tras la indagatoria

Al retirarse de los tribunales, Tapia realizó una breve declaración ante los medios. “Cumplimos con lo que quería el juez”, expresó mientras abandonaba el edificio judicial.

El dirigente también mencionó cuestiones vinculadas a la agenda internacional del fútbol y señaló que continuará trabajando en las gestiones para definir la sede de la próxima Finalissima.

