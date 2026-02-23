Los dirigentes de la AFA piden parar el fútbol argentino en respaldo al Chiqui Tapia

Los clubes del fútbol argentino analizan la posibilidad de realizar un paro de actividades en respaldo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia , y a la conducción de la entidad, en el marco del avance de la causa judicial por la presunta evasión de impuestos y aportes a la seguridad social.

Protesta. Qué partidos no se jugarían si se suspende la fecha 9 por el paro de la AFA

La medida, que abarcaría a todas las categorías del fútbol argentino, podría comenzar el jueves 5 de marzo y extenderse hasta el domingo 8. Desde los sectores que impulsan la iniciativa aseguran que se trata de una respuesta al accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del juez Diego Amarante, a quienes acusan de avanzar judicialmente contra la AFA.

El período del posible paro coincide con las fechas en las que Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a indagatoria por una denuncia del ARCA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos.

Chiqui Tapia, presidente de AFA. Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

El comunicado completo de la AFA

"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

Tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de la Liga Profesional, que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo, así como la actividad del resto de las categorías del fútbol argentino, en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino".

Qué partidos del Apertura quedarían afectados si se concreta el paro

Jueves 5 de marzo

Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

Barracas Central – Banfield

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

Unión – Talleres

Rosario Central – Tigre

Sábado 7 de marzo

Aldosivi – Independiente Rivadavia

Estudiantes (RC) – Instituto

San Lorenzo – Independiente

Racing – Huracán

Belgrano – Sarmiento

Domingo 8 de marzo

Gimnasia – Argentinos

Lanús – Deportivo Riestra

Central Córdoba – Boca

River – Atlético Tucumán

En las próximas horas se espera una definición formal de la AFA sobre si la suspensión de la actividad se concreta o si se habilita una instancia de diálogo para sostener el calendario deportivo.