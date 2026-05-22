Javier Milei baja retenciones al trigo, la cebada y anticipa recortes para la soja

Javier Milei anunció una baja en las retenciones para el trigo, la cebada y la soja.

Javier Milei comunicó una reducción en las retenciones al trigo y la cebada , que pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio. Además, adelantó un esquema de disminución gradual de los derechos de exportación para la soja a partir de enero de 2027 , con recortes de entre un cuarto y medio punto mensual , partiendo del 24% actual que grava a la oleaginosa .

Economía. Bajan las retenciones al agro: cómo impactará sobre el dólar y qué costo fiscal tiene la medida

El anuncio del Presidente se realizó luego de una exposición de aproximadamente una hora en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , en el marco de la celebración por su 172° aniversario .

En un primer tramo de su intervención, Milei vinculó la creación de la entidad —considerada la institución privada más antigua del país — con la sanción de la Constitución Nacional , jurada un año antes, en 1853 , y destacó la influencia del pensamiento liberal de Juan Bautista Alberdi, ideólogo de la Carta Magna .

A lo largo de su exposición, fue recorriendo distintos aspectos de la gestión gubernamental , al tiempo que intercalaba comentarios con tono de expectativa , como insinuaciones que buscaban generar suspenso y preparar el clima para aquello que, claramente, esperaba con especial interés de comunicar.

Javier Milei, acompañado en primera fila por su hermana Karina Milei y por los ministros Luis Caputo, Diego Santilli y Pablo Quirno, el Presidente desplegó uno de sus habituales discursos de tono analítico sobre la economía, aunque desde el inicio dejó entrever que más adelante haría anuncios concretos.

Javier Milei anunció una baja en las retenciones al trigo en junio.

“Los discursos son divertidos pero los hechos son más divertidos aún”, expresó en una de las tantas intervenciones en las que se apartó del texto preparado que tenía sobre el atril.

Respaldos sectoriales y presencia de referentes políticos y agroindustriales

En todo momento, Milei se mostró especialmente suelto al hablar, dejando en evidencia que se encontraba frente a un auditorio con afinidad ideológica, el cual lo acompañó con aplausos en distintos pasajes, sin expresiones desbordadas de carácter partidario, pero sí con una clara señal de respaldo y convencimiento.

Además de los integrantes de la comisión directiva de la Bolsa de Cereales, encabezados por su presidente Ricardo Marra —quien le entregó una distinción a Milei en reconocimiento a su política en favor de la libertad de mercado—, también estuvieron presentes figuras destacadas como Nicolás Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA) y Gustavo Idígoras (Ciara-Cec).

Javier Milei anunció una baja en las retenciones al trigo y la cebada desde junio, y a la soja desde enero.

También asistieron distintos legisladores, entre ellos Martín Ardohain, titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, quien la semana pasada impulsó un proyecto para reducir las retenciones de manera progresiva, y Patricia Bullrich, que argumentó tener otro compromiso y se retiró antes del arribo de Javier Milei.

El presidente se mostró en sintonía con el auditorio durante toda su exposición. En un clima de expectativa institucional y sin manifestaciones de fanatismo, cientos de los principales referentes de la agroindustria argentina lo escucharon con atención desde sus asientos. Muchos incluso sonrieron cuando Milei afirmó que “la riqueza no sale del Estado, vaya si ustedes lo saben. Es imperdonable lo que les hicieron durante tantos años”.

Bajas en soja y posible alivio industrial

En relación con la soja, el Presidente realizó una mención especial. “Sería injusto si nos olvidamos”, señaló con un tono cercano. Luego explicó que “a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”.

Bajas en soja.

Por otro lado, anticipó una disminución de las retenciones para distintos sectores industriales. “A partir de julio 2026 hasta junio 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias vamos a ir a cero”, afirmó. Según indicó, el Ministerio de Economía será el encargado de dar a conocer en los próximos días el cronograma detallado de implementación.

“Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y por ende más prosperidad”, sostuvo.

Asimismo, al plantear que otros sectores productivos podrán tener mejores oportunidades de crecimiento, subrayó: “Se termina el calvario de que el funcionamiento del país dependa del agro”.

Javier Milei baja retenciones al trigo y la cebada y anticipa recortes para la soja.

Señaló que “durante décadas el campo fue el pagador de última instancia de la Argentina. Cuando había crisis subían las retenciones, cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio, cuando había inflación, precios máximos sobre su producción. Siempre el mismo sector financiando los platos rotos del resto”.

En la misma línea, Milei afirmó que el objetivo es avanzar hacia una Argentina donde “el agro pueda ser libre”. En ese sentido, prometió que “en la medida en que sean competitivos, se les va a sacar esa carga que les impusieron. Vamos a liberar cada día a un sector que tanto hizo por el país y que tanto se lo ha castigado”.

Reconocimiento a la agroindustria y balance final de Javier Milei

El Presidente puso en valor la “ambición y la adaptación de los productores argentinos”, al referirse a los avances registrados tras la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En ese marco, señaló que “A poco de entrar el acuerdo, los productores argentinos capturaron el 80% de exportación de miel”, lo que consideró una “clara demostración de ambición y adaptación”. En tono distendido, agregó que esto incluso “hace sufrir a la verdeamarela”, y entre risas deslizó: “había que ponerle clima de Mundial”, en una ironía futbolera dirigida indirectamente a Lula.

Los cereales bajarán del 7,5% al 5,5% y la soja tendrá una reducción progresiva desde 2027, junto con alivios impositivos para sectores industriales.

El Presidente se retiró con una sonrisa, evidenciando la satisfacción de haber avanzado en el cumplimiento de sus promesas de campaña, y al encontrarse con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, le dedicó un gesto de complicidad a modo de disculpa.

En rigor, el Gobierno ya tenía esta medida en preparación, pero en el principal encuentro nacional vinculado al trigo realizado la semana pasada, el funcionario del área se limitó a incentivar la siembra. Finalmente, el anuncio formal fue reservado para que lo realizara el propio Javier Milei.