viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 11:57
Economía.

Se oficializó la baja de retenciones al campo: todos los detalles

Luego de que el Ministro de Economía Luis Caputo diera a conocer la decisión, la normativa fue difundida oficialmente en el Boletín Oficial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Es oficial la baja de las retenciones al campo.

El Ejecutivo formalizó la reciente disminución de las retenciones al sector agropecuario, que contempla recortes en los gravámenes a la exportación de soja, trigo, cebada, maíz y girasol. La iniciativa había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a inicios de esta semana.

La resolución quedó plasmada en el Decreto 877/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se subraya que la finalidad de esta disposición gubernamental es “promover, proteger y conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales”.

Baja de retenciones al agro.
Las retenciones representan el 4% de los ingresos tributarios.

Fortalecer la política económica y la agroindustria

“Los objetivos del Gobierno Nacional, vinculados a la transformación de la política económica, exigen la adopción de medidas que permitan optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica”, señala el decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Caputo.

En el documento se sostiene que “a través del Decreto N° 526/25 se redujeron los derechos de exportación de forma permanente de los complejos de la soja, girasol, maíz, cebada, trigo y sorgo, incluyendo tanto granos y semillas como los subproductos derivados”. Dicha norma “tuvo como objetivo potenciar una mejora económica que alcanzara a todos los actores de las cadenas de valor, promoviendo el aumento de las exportaciones y el ingreso de divisas para el país”.

Baja en las retenciones.
¿Qué impacto tiene la baja temporal de las retenciones en los productores?

El Ejecutivo indicó que decidió implementar una reducción en las retenciones con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector agroindustrial, considerado uno de los pilares fundamentales de la economía del país.

Crecimiento de exportaciones y potencial del sector

De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros diez meses de 2025 las exportaciones de los complejos de granos registraron incrementos tanto en valor como en volumen, alcanzando aproximadamente USD 28.875 millones y 86,5 millones de toneladas.

Esto representó un crecimiento del 5% en dólares y del 10% en toneladas respecto al año previo. Entre los productos que más destacaron se encuentran el trigo y el girasol, que experimentaron aumentos superiores al 50%, evidenciando el potencial de la actividad agropecuaria.

Campo
El campo evalúa ir a la Justicia para frenar el cobro de retenciones.

Con base en estos datos, el Ejecutivo considera fundamental “continuar creando condiciones favorables para la producción, el comercio exterior y la apertura de nuevos mercados, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del sector productivo en cada región del país, brindando certezas y mayores oportunidades de negocios a los productores, elaboradores y exportadores de las distintas cadenas de valor involucradas”.

Asimismo, el Gobierno resalta que la agroindustria es una de las principales fuentes de generación de divisas, desarrollo regional y empleo, con exportaciones que rondan los 45.000 millones de dólares anuales.

Esta medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sector, orientada a simplificar trámites, agilizar procedimientos, reducir impuestos distorsivos y mejorar las condiciones para la expansión hacia nuevos mercados.

Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo.
El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos.

Reducción progresiva de retenciones para mayor competitividad

Desde la administración nacional sostienen que los derechos de exportación constituyen “un gravamen distorsivo que debería eliminarse” y señalaron que se implementará una reducción progresiva hasta su completa supresión, siempre que las condiciones del superávit fiscal lo permitan.

“La presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”, se afirmó en el decreto.

