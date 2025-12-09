El Gobierno informó otra baja de retenciones a las exportaciones de granos

El ministro de Economía , Luis Caputo , informó una nueva disminución de los derechos de exportación para distintos granos . Según lo dispuesto, las retenciones sobre la soja se reduce del 26% al 24%, los derivados de soja pasan del 24,5% al 22,5%, el trigo y la cebada bajan del 9,5% al 7,5%, el maíz y el sorgo disminuyen del 9,5% al 8,5%, y el girasol del 5,5% al 4,5%.

De acuerdo con Caputo , esta reducción de gravámenes se enmarca en la política del Gobierno de suprimir progresivamente las retenciones , siempre que la situación macroeconómica lo haga viable.

El ministro destacó que la medida busca potenciar la competitividad del sector agroindustrial y fortalecer la función del campo como pilar de la economía argentina , dado que aporta alrededor del 60% de las exportaciones del país .

El ministro resaltó que “ eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei ” y agregó que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. Caputo aclaró que el avance depende del contexto económico : “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

El comunicado oficial precisó los nuevos porcentajes de retenciones: “A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera: Soja: de 26% a 24%, Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%, Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%, Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%, Girasol: de 5,5% a 4,5%”. El ministro detalló cada ajuste en el mensaje difundido este lunes y remarcó que estas modificaciones tendrán carácter permanente.

Caputo resaltó la influencia que las retenciones ejercen sobre el sector agrícola-industrial, indicando que la disminución “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. Con esta explicación, el ministro defendió la reducción de impuestos como una estrategia para fomentar la producción local y dinamizar la economía nacional.

Impacto del recorte en la competitividad del agro

El comunicado difundido por el ministro de Economía también destacó la importancia del sector agropecuario en la economía nacional. “De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, señaló. El mensaje fue difundido junto con símbolos de la bandera argentina y compartido a través de las cuentas oficiales del Gobierno.

Caputo reafirmó la orientación política y económica del Ejecutivo: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”. Con estas palabras, el ministro de Economía volvió a enfatizar su meta de aliviar la presión fiscal sobre el sector productivo y su aspiración de eliminar por completo las retenciones, siempre que las condiciones macroeconómicas lo posibiliten.

La Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) saludó la medida: “Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.

La disminución de las retenciones a las exportaciones se encuentra entre los reclamos tradicionales de las organizaciones que representan al sector agropecuario. Caputo no detalló los procedimientos administrativos siguientes, pero defendió la medida como un componente de la política oficial destinada a estimular la actividad económica y el ingreso de divisas.

Respaldo del sector y vinculación con la estrategia económica

El anuncio del Ejecutivo se produjo pocas horas después de que diversos líderes del campo reclamaran mayor certeza y alivio fiscal durante encuentros con autoridades nacionales.

Aunque Caputo no mencionó directamente los encuentros con representantes del sector, destacó: “El agro argentino continuará expandiéndose, creando puestos de trabajo, fomentando el desarrollo regional… y consolidando la posición de Argentina en los mercados internacionales”.

El recorte en los derechos de exportación abarca soja, trigo, maíz, girasol y subproductos.

El titular de Economía vinculó la baja de retenciones con la estrategia global del Ejecutivo, orientada a reducir la presión fiscal como herramienta clave para reactivar la economía nacional.