lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 18:10
Gobierno.

Luis Petri hizo oficial su renuncia como Ministro de Defensa del Gobierno

A través de su cuenta de X, oficializó su renuncia hacia el presidente Javier Milei, con vigencia desde el 9 de diciembre.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Petri renuncia al gabinete para ser diputado nacional.

Petri renuncia al gabinete para ser diputado nacional.

En el mensaje, Petri destaca su orgullo por haber servido en el cargo y agradece la confianza del mandatario, afirmando que "quedará grabado en mi memoria y en mi corazón". El anuncio coincide con su elección como diputado nacional por Mendoza en los comicios del 26 de octubre, rol que asumirá el 10 de diciembre.

La carta

carta Luis Petri a Javier Milei- renuncia
carta Luis Petri a Javier Milei- renuncia 2

La gestión desde su asunción en 2023

Petri asumió como ministro el 10 de diciembre de 2023, al inicio del gobierno de Javier Milei, tras ser designado el 4 de ese mes. Abogado mendocino nacido el 1 de abril de 1977 en San Martín, Mendoza, Petri es un político radical con experiencia como diputado nacional entre 2013 y 2021, y cercano a figuras como Patricia Bullrich. Durante su gestión, impulsó políticas para revitalizar las Fuerzas Armadas, criticando gestiones previas para "cancelarlas", y respaldó adquisiciones como 24 cazas F-16 para fortalecer la defensa nacional.

Próximos pasos y sucesor designado

Desde la Cámara de Diputados, Petri promete defender los proyectos de reformas del oficialismo y honrar el mandato electoral de no "volver atrás". Agradeció al Gabinete, al Estado Mayor Conjunto ya las Fuerzas Armadas por su compromiso, destacando un "equipo que enfrenta problemas arrastrados por décadas". Su reemplazante será el Teniente General Carlos Presti, en un cambio que genera atención política.

Carlos Presti: el nuevo ministro

El Teniente General Carlos Presti, tiene decidido solicitar su pase a disponibilidad en los próximos días para continuar teniendo el rango a pesar de asumir en el Gabinete, al menos durante seis meses, que es el plazo máximo que permite la ley para que un uniformado permanezca en esa condición.

Carlos Presti

En este sentido trascendió esta semana que, transcurrido ese periodo, nombrará como su sucesor en la jefatura del Ejército al General de División Oscar Zarich, su compañero de promoción en 1987.

