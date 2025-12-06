Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

La incorporación de los F-16 fue presentada por el presidente Javier Milei durante un acto en Córdoba, donde resaltó que estos aviones representan un avance significativo para la defensa y la seguridad nacional. El mandatario valoró la llegada de las aeronaves de combate y sostuvo que la nueva flota permitirá fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Aérea en un contexto de renovación militar.

En su discurso, Milei aseguró que la llegada de los primeros seis F-16 constituye un punto de inflexión para el país. Afirmó que, tras una larga espera, la Fuerza Aérea suma equipamiento que, según su visión, incrementará la protección del espacio aéreo argentino. Destacó además la demostración realizada por los pilotos, que permitió que miles de ciudadanos observaran a las aeronaves en acción por primera vez.

El mandatario vinculó esta adquisición con una política de recomposición institucional hacia las Fuerzas Armadas, diferenciándose de gestiones previas. Señaló que su gobierno busca revertir años de desinversión y recuperar la centralidad del sistema de defensa. También agradeció al ministro saliente Luis Petri y respaldó la designación de Carlos Presti como su sucesor, remarcando su trayectoria militar y experiencia en el área.

Nuevo rol de los F-16 Milei defendió la capacidad técnica del nuevo ministro ante las críticas opositoras y atribuyó parte del debate público a disputas políticas. Para el presidente, los F-16 simbolizan un cambio de rumbo en materia de soberanía y seguridad, y forman parte de una estrategia que, aseguró, busca modernizar las fuerzas y recuperar su vínculo con la sociedad.

Continuidad en la política de defensa Durante el acto, insistió en que la soberanía requiere tanto desarrollo económico como capacidad para resguardar los recursos del país. En ese marco, definió a los F-16 como un paso hacia una Argentina con mayor presencia en el escenario internacional. Al finalizar, agradeció a la Fuerza Aérea y expresó que la presentación de la flota refleja una nueva etapa para el sistema de defensa nacional.

