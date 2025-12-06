sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de diciembre de 2025 - 10:52
Defensa.

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

avier Milei presentó la nueva flota de aviones F-16 en Córdoba y defendió su importancia para la capacidad operativa de la Fuerza Aérea.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

La incorporación de los F-16 fue presentada por el presidente Javier Milei durante un acto en Córdoba, donde resaltó que estos aviones representan un avance significativo para la defensa y la seguridad nacional. El mandatario valoró la llegada de las aeronaves de combate y sostuvo que la nueva flota permitirá fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Aérea en un contexto de renovación militar.

Lee además
Sesiones extraordinarias en el Congreso
Decreto.

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre
Javier Milei elogió a Luis Caputo tras el anuncio del regreso al mercado internacional de deuda.
Economía.

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo tras el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

En su discurso, Milei aseguró que la llegada de los primeros seis F-16 constituye un punto de inflexión para el país. Afirmó que, tras una larga espera, la Fuerza Aérea suma equipamiento que, según su visión, incrementará la protección del espacio aéreo argentino. Destacó además la demostración realizada por los pilotos, que permitió que miles de ciudadanos observaran a las aeronaves en acción por primera vez.

El mandatario vinculó esta adquisición con una política de recomposición institucional hacia las Fuerzas Armadas, diferenciándose de gestiones previas. Señaló que su gobierno busca revertir años de desinversión y recuperar la centralidad del sistema de defensa. También agradeció al ministro saliente Luis Petri y respaldó la designación de Carlos Presti como su sucesor, remarcando su trayectoria militar y experiencia en el área.

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional
Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

Nuevo rol de los F-16

Milei defendió la capacidad técnica del nuevo ministro ante las críticas opositoras y atribuyó parte del debate público a disputas políticas. Para el presidente, los F-16 simbolizan un cambio de rumbo en materia de soberanía y seguridad, y forman parte de una estrategia que, aseguró, busca modernizar las fuerzas y recuperar su vínculo con la sociedad.

Continuidad en la política de defensa

Durante el acto, insistió en que la soberanía requiere tanto desarrollo económico como capacidad para resguardar los recursos del país. En ese marco, definió a los F-16 como un paso hacia una Argentina con mayor presencia en el escenario internacional. Al finalizar, agradeció a la Fuerza Aérea y expresó que la presentación de la flota refleja una nueva etapa para el sistema de defensa nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo tras el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

Se adelantó el acto de los aviones F-16: Javier Milei viaja mañana a Córdoba

Carlos Presti anunció cambios en la cúpula militar

Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato"

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel