Se adelantó el acto de los aviones F-16: Javier Milei viaja mañana a Córdoba

El mandatario Javier Milei participará mañana de la recepción de los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, y será quien encabece tanto el acto principal como la primera demostración aérea. La agenda original estaba pautada para el domingo, pero las condiciones meteorológicas obligaron a adelantar todo el operativo , según lo indicado por fuentes gubernamentales.

Espectáculos. El Puma Rodríguez hizo su descargo tras ser bajado de un avión: "Me sentí humillado"

Córdoba. Susto en el dique San Roque: un avión bombero realizó una maniobra que sorprendió a todos

“El acto está previsto para mañana, pero dependemos del clima”, indicó un funcionario de alto nivel. Desde la Municipalidad de Las Higueras –localidad ubicada cerca de Río Cuarto, en Córdoba – informaron de manera oficial que la ceremonia de bienvenida de los F-16 tendrá lugar el sábado a las 9 de la mañana y que contará con la asistencia de Milei.

Voceros de Casa Rosada confirmaron la actividad, aunque remarcaron que todo queda sujeto a las condiciones meteorológicas debido al pronóstico de lluvias que podría alterar la planificación.

Los aviones supersónicos F16 que compró Argentina a Dinamarca llegan hoy a Córdoba.

El arribo de los primeros F-16 Fighting a la Fuerza Aérea Argentina representa un cambio decisivo en el nivel operativo del país. Las aeronaves comenzarán a utilizarse desde enero de 2026 y el cronograma de entrega continuará de manera progresiva hasta 2028.

El Ministerio de Defensa había informado que la ciudadanía podría observar un vuelo de demostración sobre la Ciudad de Buenos Aires este domingo, entre las 8 y las 8.45, cuando la formación ingresaría al AMBA desde el Río de la Plata tras partir de Río Cuarto. Debido a las modificaciones recientes, el estreno en el aire se trasladó a mañana, aunque el horario aún no fue fijado.

Adelantaron el acto de los F-16.

El evento formal para presentar los F-16 tendrá lugar en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, y contará con la presencia de Javier Milei, del ministro de Defensa saliente Luis Petri, de su sucesor Carlos Presti, y de las principales autoridades de las Fuerzas Armadas.

Detalles de la adquisición y características del equipamiento

La operación concretada con Dinamarca abarcó veinticuatro F-16 A/B Block 15 MLU actualizados al estándar Tape 6.5: dieciséis unidades de cabina simple y ocho de doble asiento para instrucción. La adquisición también incluyó armamento, sistemas de apoyo en tierra, cuatro simuladores, ocho motores adicionales, cascos avanzados y un stock de repuestos para cinco años, con un cronograma de entrega que prevé cuatro aeronaves por año.

El desplazamiento de los primeros seis F-16 se inició el 28 de noviembre desde Vojens, en Dinamarca. La travesía incluyó una parada en la Base Aérea de Zaragoza (España) y otra en la Base Gando, ubicada en las Islas Canarias.

La llegada de los primeros cazas F-16 Fighting a la Fuerza Aérea Argentina marca un punto de inflexión en la capacidad operativa del país.

Luego, los aviones emprendieron el cruce del Atlántico rumbo a Natal, en el nordeste de Brasil, asistidos por KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense, encargados del reabastecimiento en pleno vuelo. Según el cronograma oficial, su llegada a la Argentina está prevista para este viernes.

El primer lote incluye cuatro F-16BM de doble cabina (M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos F-16AM monoplaza (M1009 y M1020). Estas aeronaves viajan escoltadas por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69, destinado a tareas de apoyo, búsqueda y rescate.

Por ahora, los pilotos daneses son quienes conducen los aviones, mientras que en los asientos posteriores se ubican aviadores argentinos, que completarán su entrenamiento especializado cuando la flota llegue al país.

Las actividades estaban previstas para el domingo, pero se adelantaron por cuestiones climáticas.

Formación de pilotos y estructura técnica

Cada F-16 demanda un equipo técnico amplio y diverso. La VI Brigada Aérea de Tandil fue elegida como sede para la preparación de pilotos y personal de mantenimiento. Allí ya funciona el Centro de Simulación Táctica F-16 y continúa la construcción del Centro de Instrucción Técnica.

Para acceder a la cabina de un caza en la Fuerza Aérea Argentina, primero hay que superar el examen de ingreso a la Escuela de Aviación Militar y cursar cuatro años de preparación. Solo quienes obtienen los mejores promedios pueden optar por la rama de cazabombardero, condición indispensable para operar un F-16.

Luego, los futuros aviadores deben trasladarse a Mendoza para completar el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) en la Escuela de Caza. Quienes aspiren al escalafón de aire deben cumplir parámetros físicos muy específicos: estatura entre 1,64 m y 1,90 m y agudeza visual perfecta.

El recorrido de los aviones caza en la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada de los F-16, aprobada por el gobierno estadounidense, implica un salto tecnológico clave para la Fuerza Aérea: la incorporación de 24 cazas y equipamiento avanzado que busca reforzar tanto la capacidad defensiva del país como la formación de su personal.

Vuelo sobre Buenos Aires

Funcionarios del gobierno nacional aseguraron que el primer vuelo está planificado y que la escuadrilla sobrevolará el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluso la zona céntrica de la Ciudad.

Si bien los horarios aún no fueron definidos, el itinerario originalmente comunicado contemplaba el siguiente trayecto:

- Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

- Sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

- Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

- Viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

- Continuación hasta el Río de la Plata.

El recorrido de los aviones caza en la Ciudad de Buenos Aires.

- Viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

- Paso sobre Retiro.

- Paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

- Viraje al Suroeste.

- Pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.