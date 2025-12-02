martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 14:15
Politica.

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina: cómo será el viaje de los primeros seis cazas

Los primeros seis F-16 partieron desde Europa y ya cruzan el Atlántico rumbo a la Argentina. Llegarán el viernes 5 y luego harán vuelos sobre Buenos Aires.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Lee además
cuanto arsenico hay en el agua que tomamos y cuales son las provincias con mayor exposicion
Red Federal.

Cuánto arsénico hay en el agua que tomamos y cuáles son las provincias con mayor exposición
Los delitos investigados en esta causa comenzaron en 2023 y se extendieron hasta la difusión de los audios de Spagnuolo. Foto: Gustavo Gavotti
Coimas en Discapacidad

Causa ANDIS: uno de los imputados rompió el silencio y apuntó directamente

Arrancó la travesía de los F-16 que compró el Gobierno.

Arrancó la travesía de los F-16 que compró el Gobierno.

De Dinamarca a Sudamérica: el mapa del vuelo

Según informó el Ministerio de Defensa, las aeronaves despegaron desde el Reino de Dinamarca y realizaron una primera escala en Zaragoza, España. Desde allí volaron hacia las Islas Canarias, último punto europeo antes del cruce del Atlántico. La primera base sobre suelo americano es Natal, en el nordeste de Brasil, uno de los corredores clásicos de ingreso al continente para vuelos militares de largo alcance.

El operativo no se reduce solo a los cazas, la travesía está apoyada por un importante dispositivo logístico. Acompañan a los F-16 un C-130 Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo, cedido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este avión cisterna permite asegurar combustible en tramos críticos del trayecto y minimizar riesgos durante el cruce oceánico.

De acuerdo con el cronograma oficial, el arribo de la escuadrilla a territorio argentino está programado para el viernes 5 de diciembre. Con ese aterrizaje se completará el tramo internacional de un viaje de miles de kilómetros que marca el ingreso del país al club de operadores del F-16 Fighting Falcon, uno de los cazas de cuarta generación más utilizados a nivel mundial.

F-16
Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Pasajes sobre ciudades argentinas y presentación oficial

Una vez en el país, los F-16 no irán directo al hangar. El plan del Ministerio de Defensa prevé que los días 6 y 7 de diciembre los cazas realicen pasadas sobre la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo un eje que incluye la zona de la Avenida de Mayo y la Casa Rosada, a modo de presentación pública del nuevo sistema de armas.

Entre el 7 y el 8 se evalúa extender el itinerario con sobrevuelos sobre Mendoza, San Luis y Córdoba, aunque esas operaciones todavía no cuentan con confirmación definitiva y dependen de cuestiones operativas y meteorológicas. La idea oficial es que, en pocos días, distintas ciudades puedan ver en el cielo a los aviones recién incorporados.

El circuito culminará con un acto formal de presentación en el Área Material Río Cuarto, previsto para el viernes 12 de diciembre, donde se mostrará a la prensa y a la opinión pública esta primera tanda de seis cazas. Se trata de dos F-16AM monoplaza y cuatro F-16BM biplaza, configurados tanto para misiones tácticas como para la formación de pilotos. En paralelo, la Fuerza Aérea avanza con obras de infraestructura en Río Cuarto y en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde se concentra el entrenamiento y ya funciona un centro de simulación específico para el F-16.

Para el Gobierno, la llegada de estos aviones abre una nueva etapa; se recupera capacidad de interceptación supersónica y se refuerza la presencia argentina en ejercicios con otras fuerzas aéreas de la región. Para la Fuerza Aérea, en tanto, es el inicio de un proceso más largo; incorporar, adaptar y sostener un sistema de armas complejo, que por estas horas cruza el Atlántico rumbo al cielo argentino.

F-16
Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuánto arsénico hay en el agua que tomamos y cuáles son las provincias con mayor exposición

Causa ANDIS: uno de los imputados rompió el silencio y apuntó directamente

Mañana jurarán los nuevos diputados nacionales y se redefine el mapa político en la Cámara baja

ARCA cambió el régimen de IVA para vendedores en plataformas digitales: los detalles

Alarma por tos convulsa en Argentina: Jujuy entre las provincias con más vacunación

Lo que se lee ahora
Así queda el calendario del último mes del año, con un receso extendido y dos jornadas de descanso obligatorias.
Calendario.

Feriados en diciembre 2025: cuándo es el próximo y el fin de semana XL

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Tormenta en San Pedro de Jujuy.
Alerta.

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal.
Mundo.

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel