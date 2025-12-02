Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina: cómo será el viaje de los primeros seis cazas

Arrancó la travesía de los F-16 que compró el Gobierno.
Arrancó la travesía de los F-16 que compró el Gobierno.
De Dinamarca a Sudamérica: el mapa del vuelo
Según informó el Ministerio de Defensa, las aeronaves despegaron desde el Reino de Dinamarca y realizaron una primera escala en Zaragoza, España. Desde allí volaron hacia las Islas Canarias, último punto europeo antes del cruce del Atlántico. La primera base sobre suelo americano es Natal, en el nordeste de Brasil, uno de los corredores clásicos de ingreso al continente para vuelos militares de largo alcance.
El operativo no se reduce solo a los cazas, la travesía está apoyada por un importante dispositivo logístico. Acompañan a los F-16 un C-130 Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo, cedido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este avión cisterna permite asegurar combustible en tramos críticos del trayecto y minimizar riesgos durante el cruce oceánico.
De acuerdo con el cronograma oficial, el arribo de la escuadrilla a territorio argentino está programado para el viernes 5 de diciembre. Con ese aterrizaje se completará el tramo internacional de un viaje de miles de kilómetros que marca el ingreso del país al club de operadores del F-16 Fighting Falcon, uno de los cazas de cuarta generación más utilizados a nivel mundial.
Pasajes sobre ciudades argentinas y presentación oficial
Una vez en el país, los F-16 no irán directo al hangar. El plan del Ministerio de Defensa prevé que los días 6 y 7 de diciembre los cazas realicen pasadas sobre la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo un eje que incluye la zona de la Avenida de Mayo y la Casa Rosada, a modo de presentación pública del nuevo sistema de armas.
Entre el 7 y el 8 se evalúa extender el itinerario con sobrevuelos sobre Mendoza, San Luis y Córdoba, aunque esas operaciones todavía no cuentan con confirmación definitiva y dependen de cuestiones operativas y meteorológicas. La idea oficial es que, en pocos días, distintas ciudades puedan ver en el cielo a los aviones recién incorporados.
El circuito culminará con un acto formal de presentación en el Área Material Río Cuarto, previsto para el viernes 12 de diciembre, donde se mostrará a la prensa y a la opinión pública esta primera tanda de seis cazas. Se trata de dos F-16AM monoplaza y cuatro F-16BM biplaza, configurados tanto para misiones tácticas como para la formación de pilotos. En paralelo, la Fuerza Aérea avanza con obras de infraestructura en Río Cuarto y en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde se concentra el entrenamiento y ya funciona un centro de simulación específico para el F-16.
Para el Gobierno, la llegada de estos aviones abre una nueva etapa; se recupera capacidad de interceptación supersónica y se refuerza la presencia argentina en ejercicios con otras fuerzas aéreas de la región. Para la Fuerza Aérea, en tanto, es el inicio de un proceso más largo; incorporar, adaptar y sostener un sistema de armas complejo, que por estas horas cruza el Atlántico rumbo al cielo argentino.