Arrancó la travesía de los F-16 rumbo a la Argentina: cómo será el viaje de los primeros seis cazas

La cuenta regresiva para la llegada de los nuevos cazas de la Fuerza Aérea ya empezó: los primeros seis F -16 comprados a Dinamarca están en plena travesía rumbo a la Argentina . Se trata de la primera tanda de las 24 aeronaves acordadas por el Gobierno en una operación valuada en unos USD 300 millones , considerada la compra militar más importante de las últimas décadas para el país.

Según informó el Ministerio de Defensa, las aeronaves despegaron desde el Reino de Dinamarca y realizaron una primera escala en Zaragoza , España. Desde allí volaron hacia las Islas Canarias , último punto europeo antes del cruce del Atlántico. La primera base sobre suelo americano es Natal , en el nordeste de Brasil, uno de los corredores clásicos de ingreso al continente para vuelos militares de largo alcance.

El operativo no se reduce solo a los cazas, la travesía está apoyada por un importante dispositivo logístico. Acompañan a los F-16 un C-130 Hércules , un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo, cedido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este avión cisterna permite asegurar combustible en tramos críticos del trayecto y minimizar riesgos durante el cruce oceánico.

De acuerdo con el cronograma oficial, el arribo de la escuadrilla a territorio argentino está programado para el viernes 5 de diciembre . Con ese aterrizaje se completará el tramo internacional de un viaje de miles de kilómetros que marca el ingreso del país al club de operadores del F-16 Fighting Falcon , uno de los cazas de cuarta generación más utilizados a nivel mundial.

Pasajes sobre ciudades argentinas y presentación oficial

Una vez en el país, los F-16 no irán directo al hangar. El plan del Ministerio de Defensa prevé que los días 6 y 7 de diciembre los cazas realicen pasadas sobre la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo un eje que incluye la zona de la Avenida de Mayo y la Casa Rosada, a modo de presentación pública del nuevo sistema de armas.

Entre el 7 y el 8 se evalúa extender el itinerario con sobrevuelos sobre Mendoza, San Luis y Córdoba, aunque esas operaciones todavía no cuentan con confirmación definitiva y dependen de cuestiones operativas y meteorológicas. La idea oficial es que, en pocos días, distintas ciudades puedan ver en el cielo a los aviones recién incorporados.

El circuito culminará con un acto formal de presentación en el Área Material Río Cuarto, previsto para el viernes 12 de diciembre, donde se mostrará a la prensa y a la opinión pública esta primera tanda de seis cazas. Se trata de dos F-16AM monoplaza y cuatro F-16BM biplaza, configurados tanto para misiones tácticas como para la formación de pilotos. En paralelo, la Fuerza Aérea avanza con obras de infraestructura en Río Cuarto y en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde se concentra el entrenamiento y ya funciona un centro de simulación específico para el F-16.

Para el Gobierno, la llegada de estos aviones abre una nueva etapa; se recupera capacidad de interceptación supersónica y se refuerza la presencia argentina en ejercicios con otras fuerzas aéreas de la región. Para la Fuerza Aérea, en tanto, es el inicio de un proceso más largo; incorporar, adaptar y sostener un sistema de armas complejo, que por estas horas cruza el Atlántico rumbo al cielo argentino.