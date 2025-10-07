martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 12:33
Luis Petri en Jujuy: "Es trascendental fortalecer al Ejército y mejorar las condiciones"

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, visitó la provincia para acompañar la incorporación de 274 aspirantes al Ejército Argentino.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, arribó este martes a Jujuy para participar de las actividades del Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5) junto al gobernador Carlos Sadir y autoridades del Ejército Argentino. En la jornada, 274 jóvenes jujeños iniciaron su formación como soldados voluntarios, en el marco del curso de admisión que se desarrolla en la base militar.

Petri destacó la relevancia de esta incorporación y reafirmó la decisión del Gobierno nacional de fortalecer las fuerzas armadas con más equipamiento, capacitación y condiciones laborales.

El mensaje del ministro de Defensa

Luis Petri destacó la importancia del trabajo del Ejército y aseguró que su presencia en Jujuy refleja “la voluntad de respaldar y fortalecer a las fuerzas”. En ese sentido, sostuvo:

“Nuestro objetivo es respaldar y fortalecer al Ejército Argentino. Eso supone más equipamiento, más entrenamiento, más capacitación y mejores condiciones para el servicio militar voluntario”. “Nuestro objetivo es respaldar y fortalecer al Ejército Argentino. Eso supone más equipamiento, más entrenamiento, más capacitación y mejores condiciones para el servicio militar voluntario”.

El funcionario también reconoció la vocación y el compromiso de los nuevos soldados:

“Estos jóvenes tienen una profunda vocación de servicio y amor por la patria”. “Estos jóvenes tienen una profunda vocación de servicio y amor por la patria”.

Petri adelantó que en diciembre habrá un incremento salarial para las fuerzas armadas, aunque el anuncio formal se realizará luego del proceso electoral.

Modernización del equipamiento militar

En su paso por Jujuy, el ministro confirmó la llegada de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno nacional, que arribarán al país el 5 de diciembre. “Es la compra más importante en equipamiento militar de los últimos 40 años”, expresó Petri.

Además, informó que se incorporarán vehículos Stryker solicitados por el Ejército Argentino para reforzar las tareas de custodia de fronteras. “Cada miembro de la fuerza cuenta con el equipamiento necesario para detectar cualquier tipo de incursión en nuestras fronteras. Hemos ampliado significativamente la cobertura con los radares que ya tenemos”, detalló.

La Operación Roca en el norte argentino

El ministro subrayó la relevancia de la Operación Roca, una estrategia militar que busca fortalecer la vigilancia fronteriza en zonas críticas del norte del país. “La operación comenzó en Salta y tendrá una parada en Jujuy. Pudimos ponerla en funcionamiento en agosto pese a los reparos judiciales”, explicó.

El plan prevé la presencia de 10.000 efectivos de manera rotativa a lo largo de la frontera, complementando el trabajo de la Gendarmería Nacional en áreas despobladas o sin pasos habilitados. “Las fuerzas deben estar capacitadas, entrenadas y equipadas para cumplir su misión: defender a los argentinos desde las fronteras”, remarcó Petri.

Trabajo coordinado en la lucha contra el narcotráfico

Petri también se refirió al rol del Estado en la seguridad interior y el combate al narcotráfico. En esa línea, sostuvo que el trabajo debe ser compartido entre distintos organismos. “Puertas adentro, la Justicia y el Ministerio de Seguridad tienen que trabajar de forma coordinada en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

El ministro destacó que la coordinación entre fuerzas y organismos judiciales resulta esencial para reforzar el control territorial y garantizar la seguridad nacional.

Incorporación de nuevos aspirantes

Durante el acto, el jefe del GAM 5, Walter Aguilar, informó que 300 ciudadanos de distintas regiones de la provincia comenzaron el proceso de admisión. De ese total, 274 aspirantes se incorporaron de manera efectiva al Ejército Argentino.

Aguilar señaló que el curso de nivelación se extenderá por diez semanas y explicó que “suele ser muy bajo el porcentaje de deserción de los inscriptos”. Además, indicó que si se producen bajas, se reemplazarán por las vacantes en reserva para mantener el número inicial de participantes hasta el final del ciclo.

