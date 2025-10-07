El ministro de Defensa, Luis Petri, llegó a Jujuy

Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación.

Este martes por la mañana arribó a Jujuy el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. El funcionario participó de las actividades que desarrolla el Ejército Argentino en el Grupo de Artillería de Montaña 5 junto al gobernador Carlos Sadir y autoridades.

Curso de admisión para ingresantes al Ejército Argentino El jefe del GAM 5, Walter Aguilar, informó que durante la jornada de este martes 7 de octubre se lleva a cabo en el Grupo de Artillería de Montaña 5 el curso de admisión para ingresantes al Ejército Argentino, donde 300 ciudadanos de distintas regiones de la provincia iniciarán su formación como soldados argentinos.

En ese marco, Aguilar explicó que, tras las 10 semanas de nivelación, “suele ser muy bajo el porcentaje de deserción de los inscriptos”. No obstante, aclaró que, a medida que se produzcan bajas, se incorporarán las vacantes en reserva, de modo que el curso finalizará con el total de inscriptos iniciales.

curso ingresantes ejercito

Asimismo, el jefe del GAM 5 destacó que los familiares de los aspirantes también podrán asistieron a la jornada de presentación, para conocer la muestra del material de dotación con el que cuenta la guarnición del Ejército de Jujuy.

