miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 09:03
Espectáculos.

El Puma Rodríguez hizo su descargo tras ser bajado de un avión: "Me sentí humillado"

El conflicto comenzó por un bolso con medicación y un comentario que la tripulación tomó como una falta de respeto, según El Puma Rodríguez.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Puma Rodríguez fue expulsado de un vuelo de American Airlines en Quito tras un conflicto por su bolso de medicación

El Puma Rodríguez fue expulsado de un vuelo de American Airlines en Quito tras un conflicto por su bolso de medicación

El Puma Rodríguez expresó sentirse humillado y vejado tras ser retirado del vuelo de manera brusca

El Puma Rodríguez expresó sentirse humillado y vejado tras ser retirado del vuelo de manera brusca

José Luis “El Puma” Rodríguez rompió el silencio después del escándalo que protagonizó en un vuelo de American Airlines que debía unir Quito con Miami, ciudad donde reside. En un video de más de diez minutos publicado en su cuenta de Instagram, el cantante venezolano relató paso a paso cómo fue el conflicto con la tripulación y afirmó que se sintió “humillado” cuando lo obligaron a descender de la aeronave delante de todos los pasajeros.

El episodio había quedado registrado en distintos videos de pasajeros, donde se ve el momento en que un miembro de la tripulación le ordena bajar del avión en tono tajante. Ahora, el artista buscó fijar su versión y agradecer el apoyo que recibió en redes.

“Quiero explicarlo de mi propia boca para que no se preste a confusiones. Fue un hecho lamentable”, dijo en su descargo. “Quiero explicarlo de mi propia boca para que no se preste a confusiones. Fue un hecho lamentable”, dijo en su descargo.

ssstwitter.com_1764157838194

Por qué bajaron del avión al Puma Rodríguez

Según contó el propio Rodríguez, el conflicto comenzó por un bolso con medicación que llevaba con él por su condición de paciente trasplantado. Explicó que siempre viaja con sus remedios “a mano” y que en esta oportunidad colocó el bolso debajo del asiento, en la primera fila del avión. El jefe de cabina le indicó que, por normas de seguridad, ese equipaje debía ir en el compartimiento superior. “Ahí llevo mis antirrechazo, mis remedios por si me sube o baja la presión”, relató, y aseguró que aceptó que lo guardaran arriba.

El Puma señaló que, en ese contexto, hizo un comentario que terminó de encender la polémica: calificó la situación como una “pendejada”, palabra que —según explicó— en su país se usa como sinónimo de “tontería”. Una asistente de vuelo escuchó la frase y la interpretó como un insulto hacia su compañero, por lo que habría informado la situación al jefe de cabina. A partir de allí, la tensión escaló: “Viene y me dice: ‘Voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos’”, recordó el artista.

El Puma Rodríguez
El Puma Rodríguez expresó sentirse humillado y vejado tras ser retirado del vuelo de manera brusca

El Puma Rodríguez expresó sentirse humillado y vejado tras ser retirado del vuelo de manera brusca

Rodríguez afirmó que intentó explicar al capitán que necesitaba sus medicinas cerca y que estaba muy cansado tras el concierto en Quito, pero que la decisión ya estaba tomada. Contó que pidió disculpas “tres veces” a la tripulación y que, aun así, lo hicieron descender. “Me sentí humillado. Me echaron como un delincuente”, dijo, y aseguró que incluso se dirigió a los pasajeros para avisarles: “Señores, me están sacando del avión y no sé por qué”.

Tras ser bajado del vuelo, el cantante regresó a un hotel cercano al aeropuerto, descansó algunas horas y luego tomó otro avión rumbo a Miami. En su mensaje, diferenció entre la empresa y el personal involucrado: sostuvo que no pretende “condenar a toda la aerolínea” pero sí reclamó una disculpa pública y cuestionó el modo en que se ejerce la autoridad a bordo. “Si la persona no está adecuada para manejar el poder que tiene, entonces el poder no está en buenas manos”, afirmó.

