Fuerte rumor sacude al grupo Miranda! tras el show en Ferro: "Muy decepcionado"

Después del increíble show en Ferro, filtraron la peor bomba sobre Miranda!

Este domingo, Miranda! se presentó en un show multitudinario frente a más de 35 mil asistentes en el Estadio Ferro. Mientras Ale Sergi y Juliana Gattas se alistan para un nuevo concierto previsto para el 20 de diciembre, Ángel de Brito adelantó lo que podría convertirse en la noticia más desfavorable para la dupla musical.

El presentador de Bondi expresó que se sentía “muy decepcionado” por lo ocurrido durante el espectáculo y afirmó que el dúo hará una pausa indefinida. “Ustedes saben que les queda un show más a Miranda!, que para mí es la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus”, arrancó comentando Ángel.

Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! “Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”, apuntó el conductor, que mostró un flyer que se filtró mientras se anunciaba la venta de las entradas para el próximo show.

Ale Sergi y Juliana Gattas. Ángel De Brito filtró la peor noticia sobre Miranda! “Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, afirmó De Brito en el ciclo de América.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/bondi_liveok/status/1993075108899065974&partner=&hide_thread=false ÁNGEL DE BRITO CONFIRMA LA SEPARACIÓN DE MIRANDA



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @popochiok @LaRomiScalora pic.twitter.com/7uwKGLFs8O — Bondi (@bondi_liveok) November 24, 2025 “Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, indicó. Después del increíble show en Ferro, filtraron la peor bomba sobre Miranda! “Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, recordó. “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”, concluyó.

