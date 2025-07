La dura historia de Andrea Rincón y Ale Sergi

Una separación con sabor a deuda emocional

La actriz describió con claridad el desenlace de la relación: “Él terminó muy enojado, por eso le pedí disculpas públicamente, le dije cálmate. Le pedí disculpas a todos”. También remarcó que el gesto no fue recíproco: “Yo le pedí disculpas públicamente. A mí él nunca me pidió disculpas, yo me quedé solita bancando todo”.